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Netflix: Carla Peterson y Julieta Díaz brillan con esta comedia argentina de 93 minutos

Netflix marca tendencia con una película argentina protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, ideal para cortar la semana.

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Netflix: Carla Peterson y Julieta Díaz brillan con esta comedia argentina de 93 minutos. (Foto: Archivo)

Netflix: Carla Peterson y Julieta Díaz brillan con esta comedia argentina de 93 minutos. (Foto: Archivo)

Si buscás una película en Netflix para despejarte sin tener que invertir varias horas frente a la pantalla, la N roja tiene una comedia argentina de 93 minutos tan inesperada como disparatada. La propuesta está protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz y se presenta como una alternativa ideal para quienes quieren cortar la semana con una producción nacional.

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La película es "No me rompan", estrenada en 2023 y dirigida por Azul Lombardía. Su historia comenzó con el encuentro de dos mujeres que atravesaban situaciones personales complejas y que, pese a tener vidas y personalidades muy diferentes, terminaron formando una alianza inesperada.

Con una duración de apenas 93 minutos, la película combina una historia de amistad con situaciones de humor y una mirada sobre temas como los mandatos sociales, la presión por mantenerse joven, la apariencia y el paso del tiempo. Todo se desarrolla a partir de un conflicto que lleva a sus protagonistas a tomar una decisión que terminará desencadenando una aventura inesperada.

De qué trata "No me rompan", la comedia argentina en Netflix

En el centro de la historia están Ángela Trigal y Vera Lombardi. Carla Peterson y Julieta Díaz interpretaron a estas dos mujeres que llegaron a un grupo destinado a trabajar sobre el manejo de la ira.

Ángela y Vera eran diferentes. Sus personalidades no coincidían y sus vidas transitaban caminos distintos. Pero esa distancia inicial no impidió que entre ellas comenzara a construirse una relación particular.

Ese es uno de los principales motores de No me rompan. La película puso frente a frente a dos personajes con diferencias evidentes y mostró cómo esas diferencias no necesariamente impidieron que encontraran un punto en común.

Así, la comedia no se limitó a presentar una sucesión de escenas humorísticas. La amistad entre Ángela y Vera se convirtió en una pieza central de la trama y sostuvo buena parte de los acontecimientos que se desarrollaron durante los 93 minutos de duración.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras conocerse en un grupo de manejo de la ira, dos mujeres emprenden un viaje de empoderamiento y amistad cuando se proponen exponer a un cirujano plástico de dudosa reputación".

Carla Peterson y Julieta Díaz encabezan el elenco de No me rompan

La película está protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, dos actrices reconocidas del cine y la televisión argentina.

Peterson interpretó a Ángela Trigal, mientras que Díaz dio vida a Vera Lombardi. Sus personajes son el eje de una historia que comenzó con un encuentro inesperado y avanzó hacia una alianza que terminó enfrentándolas a una situación completamente distinta de la que esperaban.

La relación entre ambas es fundamental para el desarrollo de la trama. Las diferencias iniciales entre Ángela y Vera no desaparecieron de inmediato, pero el conflicto que atravesaron las llevó a compartir un objetivo.

El elenco también incluyó a Salvador del Solar, Eugenia Guerty, Alfonso Tort, Esteban Lamothe, Celina Font, Jazmín Rodríguez Duca, Martín Garabal y Cecilia Dopazo.

Una película argentina en Netflix para quienes quieren desconectar

Para quienes recorren el catálogo en busca de una película argentina, No me rompan ofrece una combinación concreta: dos protagonistas reconocidas, una historia de amistad, una trama de humor y una duración de 93 minutos.

La propuesta no necesita plantear una historia extensa para desarrollar su conflicto. Desde el encuentro entre Ángela y Vera, la película construye el camino que llevará a ambas a compartir un plan inesperado.

Para una noche en la que el objetivo sea encontrar una película que pueda verse de principio a fin sin demasiadas horas por delante, sus 93 minutos pueden ser un punto a favor.

No me rompan reúne una historia breve, un elenco amplio y una propuesta que mezcla humor con temas vinculados a los mandatos sociales y la presión estética.

Mirá el tráiler oficial de No me rompan

En pocas palabras

  • Netflix y cine argentino: La plataforma suma la comedia "No me rompan" protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz.
  • Trama de amistad y humor: Dos mujeres se conocen en un grupo de manejo de la ira y forman una alianza inesperada.
  • Producción nacional corta: La película de 93 minutos es ideal para espectadores que buscan desconectar con contenido local.
Resumen generado por Thinkindot AI
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