Netflix: Carla Peterson y Julieta Díaz brillan con esta comedia argentina de 93 minutos

Ángela y Vera eran diferentes. Sus personalidades no coincidían y sus vidas transitaban caminos distintos. Pero esa distancia inicial no impidió que entre ellas comenzara a construirse una relación particular.

Ese es uno de los principales motores de No me rompan. La película puso frente a frente a dos personajes con diferencias evidentes y mostró cómo esas diferencias no necesariamente impidieron que encontraran un punto en común.

Así, la comedia no se limitó a presentar una sucesión de escenas humorísticas. La amistad entre Ángela y Vera se convirtió en una pieza central de la trama y sostuvo buena parte de los acontecimientos que se desarrollaron durante los 93 minutos de duración.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras conocerse en un grupo de manejo de la ira, dos mujeres emprenden un viaje de empoderamiento y amistad cuando se proponen exponer a un cirujano plástico de dudosa reputación".

Carla Peterson y Julieta Díaz encabezan el elenco de No me rompan

La película está protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, dos actrices reconocidas del cine y la televisión argentina.

Peterson interpretó a Ángela Trigal, mientras que Díaz dio vida a Vera Lombardi. Sus personajes son el eje de una historia que comenzó con un encuentro inesperado y avanzó hacia una alianza que terminó enfrentándolas a una situación completamente distinta de la que esperaban.

La relación entre ambas es fundamental para el desarrollo de la trama. Las diferencias iniciales entre Ángela y Vera no desaparecieron de inmediato, pero el conflicto que atravesaron las llevó a compartir un objetivo.

El elenco también incluyó a Salvador del Solar, Eugenia Guerty, Alfonso Tort, Esteban Lamothe, Celina Font, Jazmín Rodríguez Duca, Martín Garabal y Cecilia Dopazo.

Una película argentina en Netflix para quienes quieren desconectar

Para quienes recorren el catálogo en busca de una película argentina, No me rompan ofrece una combinación concreta: dos protagonistas reconocidas, una historia de amistad, una trama de humor y una duración de 93 minutos.

La propuesta no necesita plantear una historia extensa para desarrollar su conflicto. Desde el encuentro entre Ángela y Vera, la película construye el camino que llevará a ambas a compartir un plan inesperado.

Para una noche en la que el objetivo sea encontrar una película que pueda verse de principio a fin sin demasiadas horas por delante, sus 93 minutos pueden ser un punto a favor.

No me rompan reúne una historia breve, un elenco amplio y una propuesta que mezcla humor con temas vinculados a los mandatos sociales y la presión estética.

Mirá el tráiler oficial de No me rompan