A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CINE

Cuántos espectadores vieron "Yo, Narciso", la nueva película de Adrián Suar con Natalia Oreiro

El film marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se reúne por primera vez en la pantalla grande.

18 ago 2026, 10:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Adrián Suar y Natalia Oreiro
Adrián Suar y Natalia Oreiro

Yo, narciso, protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, llegó a los cines de todo el país y convocó a más de 200 mil espectadores durante su primer fin de semana, posicionándose como la película argentina más vista del año.

El film marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se reúne por primera vez en la pantalla grande.

Leé también

Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand y la posterior reconciliación

Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand y la posterior reconciliación

Después del éxito de 30 noches con mi ex y mazel tov, Adrián Suar volvió al cine con Yo, narciso, una comedia que propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno y la manera en que nos vinculamos en una época atravesada por la necesidad de ser vistos, admirados y validados. Yo, narciso continúa en cartelera en todos los cines del país.

SINOPSIS

Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, Narciso, es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Adrián Suar Natalia Oreiro

Lo más visto