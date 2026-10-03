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Peregrinación a Luján bajo la lluvia: miles de fieles caminan rumbo a la Basílica

Miles de fieles avanzan hacia Luján bajo la lluvia. La columna oficial partió a las 10 desde San Cayetano, en Liniers, para recorrer cerca de 60 kilómetros hasta la Basílica.

Miles de fieles avanzan hacia Luján bajo la lluvia.

Miles de fieles avanzan hacia Luján bajo la lluvia.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján ya está en marcha. Miles de fieles partieron este sábado desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y avanzan hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján en medio de la lluvia que afecta a distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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La basílica de Luján. Secretos y elementos históricos que conocerá el papa León XIV. (foto: A24.com)

La columna oficial partió a las 10, acompañada por la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján. Los peregrinos tienen por delante un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar al santuario.

Miles de peregrinos caminan bajo la lluvia

52° PEREGRINACIÓN A LUJÁN: EL EVENTO ANUAL CONGREGA A MILES DE FIELES

La caminata comenzó durante la madrugada para muchos de los participantes, mientras que la salida oficial se produjo a las 10. A pesar de las condiciones climáticas, los fieles continúan avanzando con pilotos, paraguas y ropa impermeable.

La jornada comenzó con lluvias y tormentas en distintos puntos del AMBA. Según los pronósticos citados por medios que siguen el operativo, la inestabilidad se mantendrá durante parte del día y las condiciones tenderían a mejorar hacia la noche.

El recorrido hacia Luján atraviesa distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense, entre ellos Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a la Basílica.

Una caminata de casi 60 kilómetros

PEREGRINACIÓN A LUJÁN: ENTRE VIENTO, LLUVIA Y FRÍO

La peregrinación se realiza este año bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La organización espera una gran convocatoria y el Municipio de Luján estimó que más de un millón de personas llegarán a la ciudad durante el fin de semana.

Para acompañar a los peregrinos se desplegó un operativo sanitario y de seguridad a lo largo del trayecto. El Municipio informó la instalación de más de 60 puestos de salud para brindar asistencia durante la caminata.

La mayor parte de los peregrinos tiene previsto llegar a Luján durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Cuándo será la misa central en Luján

La misa central de la peregrinación se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La peregrinación se realiza además a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, que incluirá una celebración en la Basílica de Luján.

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