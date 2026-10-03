Peregrinación a Luján bajo la lluvia: miles de fieles caminan rumbo a la Basílica

El recorrido hacia Luján atraviesa distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense, entre ellos Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a la Basílica.

Una caminata de casi 60 kilómetros

PEREGRINACIÓN A LUJÁN: ENTRE VIENTO, LLUVIA Y FRÍO

La peregrinación se realiza este año bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La organización espera una gran convocatoria y el Municipio de Luján estimó que más de un millón de personas llegarán a la ciudad durante el fin de semana.

Para acompañar a los peregrinos se desplegó un operativo sanitario y de seguridad a lo largo del trayecto. El Municipio informó la instalación de más de 60 puestos de salud para brindar asistencia durante la caminata.

La mayor parte de los peregrinos tiene previsto llegar a Luján durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Cuándo será la misa central en Luján

La misa central de la peregrinación se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La peregrinación se realiza además a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, que incluirá una celebración en la Basílica de Luján.