Pero eso no fue lo único que llamó la atención. También hubo coincidencias musicales y una frase que dejó pensando a más de uno. En su publicación, Dutil había escrito: "Todo lo que el corazón nunca olvida".

Por otro lado, la exmodelo había musicalizado el carrusel con "Only You", una canción de Ringo Starr, histórico baterista de The Beatles. En tanto, el músico eligió "Child of Nature", de la emblemática banda británica, para acompañar su propia fotografía.

A partir de estos detalles, las redes comenzaron a preguntarse si ambos compartieron aquella jornada y decidieron publicar las imágenes en fechas diferentes para evitar sospechas, o si simplemente estuvieron en el mismo lugar en momentos distintos. También quedó flotando la incógnita sobre si la elección de las canciones fue una señal entre ellos o una simple casualidad.

En medio de las versiones, hay otro dato que cobra relevancia: después del escandaloso final de su relación con Prandi, India, la hija mayor de Emanuel y Ana Paula, había dejado en claro que su mamá siempre será parte de la familia Ortega.

Cuál fue el firme mensaje de Emanuel Ortega en medio de su polémica separación de Julieta Prandi que despertó sospechas

En medio de la repercusión que generó su separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega volvió a dar señales en las redes sociales con una publicación que despertó la atención de sus seguidores. Esta vez, el cantante eligió expresarse a través de la música y compartió un momento muy especial junto a un amigo.

Cabe recordar que el artista quedó en el centro de la escena mediática luego de que Julieta Prandi anunciara sorpresivamente el final de la relación, cuando había pasado menos de un mes desde que ambos dieron el sí por civil.

A comienzos de noviembre, Emanuel publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece interpretando un fragmento de Don’t Think Twice, It’s All Right, uno de los temas de Bob Dylan. Sin embargo, más allá de la interpretación, hubo un detalle que no pasó inadvertido: las reflexivas palabras que eligió para acompañar las imágenes.

“Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, expresó el músico al referirse a la canción del reconocido artista estadounidense.

Luego, presentó el video con otra dedicatoria: “Acá un fragmento de Don’t think twice it’s alright de Bob Dylan, con mi amigo querido Fernando”.

En las imágenes se puede ver a Emanuel Ortega cantando mientras su amigo lo acompaña con la guitarra. Ambos están sentados en una casa, compartiendo un momento íntimo, lejos de los escenarios y en un clima cargado de sensibilidad.

La publicación llega después de algunos encuentros familiares y con amigos que el cantante compartió en los últimos días. Recientemente, estuvo en el Hotel Faena junto a Gaby Álvarez y sus hermanos Julieta y Martín Ortega, donde disfrutaron de una cena y largas charlas.

Además, también formó parte del almuerzo familiar organizado por el cumpleaños de Rosario Ortega.