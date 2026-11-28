“Es lo que me pasa todos los años para fin de año. La sobredimensión de la agenda”, explicó el periodista, quien enumeró las responsabilidades vinculadas con sus programas de televisión y radio, el fútbol y la organización de los premios Martín Fierro.

“Es todo un tema de redoblamiento de compromisos que eso te trae, digamos, preocupaciones, desvelos y también muchas broncas. Es estrés, obviamente, cansancio, desgaste”, reconoció.

Luis Ventura reveló cómo fueron las horas previas a su internación

Durante la charla con PrimiciasYa.com, Ventura repasó la intensa jornada laboral que había tenido antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

“El día viernes tuve dos grabados de Secretos Verdaderos, tuve el vivo de Primicias, tuve Canal 22, tuve Radio del Plata. Y en el medio de toda esa historia tenía que ir a Ezeiza para embarcar para irme a Miami”, detalló.

Su agenda contemplaba un vuelo de diez horas, una conferencia de prensa y una ceremonia para 600 personas. Al día siguiente debía regresar a Buenos Aires para reincorporarse a sus actividades habituales.

A todo esto se sumaba la organización de los Martín Fierro de la Salud, previstos para el próximo martes, con las numerosas responsabilidades que implica estar al frente de APTRA.

Ventura explicó que suele involucrarse personalmente en cada detalle de las ceremonias, desde la preparación de las estatuillas hasta la gastronomía, los invitados y la distribución de las mesas.

“Yo tengo que estar porque, si no, no duermo. Entonces prefiero irme a dormir tranquilo, aunque sea dormir dos horitas, pero bien dormidas, que dormir 25 con un ojo despierto”, confesó.

Asimismo, reveló que fue su socio quien tomó la determinación de llevarlo a un centro médico cuando estaba camino al aeropuerto.

“Esto ocurrió porque mi socio me agarró de las bolas y me llevó al médico. Yo me estaba yendo a Ezeiza”, aseguró.

Incluso, fiel a su estilo y sin perder el sentido del humor, lanzó una impactante frase cuando se le planteó qué podría haber sucedido si hubiese llegado a embarcar: “O en la Chacarita, no sé cuál me tocaba”.

Luis Ventura contó cuándo podría recibir el alta médica y qué hará tras su internación

Pese al susto, el periodista se mostró optimista con los resultados de los estudios y expresó su deseo de regresar a su casa durante el fin de semana.

“Yo voy a esperar los estudios. Me están dando bien”, manifestó. Además, adelantó cuál es el plan que tiene pensado para disfrutar de unas horas de tranquilidad junto a su hijo menor, Antoñito, antes de retomar sus compromisos profesionales.

“Si me dan bien, me voy tranquilito, me paso el fin de semana tranquilito, me lo voy a volver a buscar a Toñito para llevarlo a la plaza, paso un domingo mateando. Y el lunes me reintegro a mi actividad”, expresó.

De todas maneras, Ventura fue cauto ante la posibilidad de recibir el alta médica en las próximas horas y dejó en claro que la decisión está exclusivamente en manos de los profesionales que lo atienden.

“Depende de los estudios. No me animo a decir que sí o sí. Depende de los médicos, de los estudios y los resultados”, remarcó.

Por último, el presidente de APTRA compartió una particular reflexión sobre su edad y el exigente ritmo de vida que mantiene desde hace años.

“El documento dice una cosa, el cuerpo dice otra y la actividad que hacés dice otra. Todo lo que yo hago, el cuerpo que yo tengo y todo es como que no encaja en el documento, en mi edad”, concluyó Luis Ventura en exclusiva con PrimiciasYa.com.