La revelación tomó por sorpresa a quienes estaban presentes en el estudio y dejó al descubierto que la familia espera una nena. Además, la futura madrina contó que los flamantes padres todavía no terminaron de ponerse de acuerdo con el nombre que llevará su primera hija.

Sobre esa cuestión, Sofía ya había compartido algunas posibilidades durante su participación en Almorzando con Juana (El Trece), donde reconoció: "La verdad es que todavía no lo tengo definido, pero las opciones son Kaia y Calo".

Así, por una indiscreción de su hermana, el misterio que Jujuy había propuesto resolver junto a sus seguidores terminó teniendo respuesta mucho antes de lo planeado. Ahora, la expectativa está puesta en conocer cuál será el nombre elegido para la pequeña.

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el futuro papá del bebé de Sofía Jujuy Jiménez

La vida de Sofía "Jujuy" Jiménez atraviesa uno de sus momentos más felices. A los 35 años, la modelo sorprendió al anunciar que está embarazada y espera su primer hijo. La noticia generó una revolución en las redes sociales y también despertó una enorme curiosidad por conocer más detalles del hombre que la acompaña en esta nueva etapa: Gustavo Qüerio Hormaechea.

Se trata de un empresario salteño que, hasta hace poco, mantenía un perfil completamente alejado de la exposición mediática. Sin embargo, su historia de amor con la conductora lo puso en el centro de la escena. La primera aparición pública de la pareja llegó durante los festejos de Año Nuevo, cuando Jujuy decidió compartir con sus seguidores quién era el hombre que había conquistado su corazón.

Desde entonces, el vínculo avanzó rápidamente y, antes de cumplir un año desde que hicieron público el romance, ambos confirmaron que serán padres.

Pero ¿Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario que enamoró a una de las modelos más reconocidas del país?

Oriundo de Salta, Gustavo combina su actividad empresarial con distintas pasiones personales. Es el responsable de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que ofrece ropa, gorras y accesorios. Su propuesta incluye prendas estampadas y diseños clásicos, con una impronta moderna.

El deporte también ocupa un lugar importante en su vida. Durante varios años formó parte del Jockey Club de Salta, una institución emblemática del rugby provincial. Además, es fanático de Boca Juniors y suele visitar la Bombonera para acompañar al equipo, generalmente junto a sus seres queridos.

Otro de sus intereses es viajar. A través de sus redes sociales dejó ver algunos de los destinos que conoció, entre ellos Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. También suele compartir momentos familiares, especialmente junto a su hermana y sus dos sobrinos.

Su popularidad comenzó a crecer cuando Sofía Jujuy Jiménez lo presentó oficialmente durante el brindis de Año Nuevo de 2026. En aquella oportunidad, un video de ambos besándose confirmó la relación.

“Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, expresó entonces la modelo.

Con el correr de los meses llegaron los viajes y las celebraciones compartidas. Incluso, al cumplir seis meses de noviazgo, protagonizaron una ceremonia íntima en una iglesia. Sofía la definió como un casamiento simbólico y contó que estuvieron solos para expresar el compromiso que sentían.

Ahora, con la llegada de su primer hijo, la pareja comienza a escribir un capítulo completamente nuevo de su historia de amor.