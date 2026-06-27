A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VÍNCULO PARTICULAR

La relación de Ernestina Pais con su hermana Federica: al momento de morir, estaban distanciadas

La relación de Ernestina Pais con su hermana Federica: un vínculo atravesado por el amor, las diferencias y una historia familiar dolorosa.

27 jun 2026, 10:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
La relación de Ernestina Pais con su hermana Federica: al momento de morir, estaban distanciadas

La relación de Ernestina Pais con su hermana Federica: al momento de morir, estaban distanciadas

La relación de Ernestina Pais con su hermana Federica: al momento de morir, estaban distanciadas

La relación de Ernestina Pais con su hermana Federica: al momento de morir, estaban distanciadas

La inesperada muerte de Ernestina Pais volvió a poner el foco no solo en su destacada trayectoria en los medios, sino también en aspectos de su vida personal. Entre ellos, la relación con su hermana mayor, Federica Pais, con quien compartió el apellido, la vocación por la comunicación y una historia familiar marcada por profundas heridas.

A lo largo de los años, el vínculo entre ambas estuvo rodeado de versiones sobre distanciamientos y desencuentros. Si bien las dos desarrollaron exitosas carreras en la radio y la televisión, cada una construyó su propio camino, con personalidades y maneras muy diferentes de afrontar la vida.

Leé también

La muerte de Ernestina Pais: el desesperado accionar del maquinista y el video clave que registró todo

La muerte de Ernestina Pais: el desesperado accionar del maquinista y el video clave que registró todo

La propia Ernestina se refirió en varias oportunidades a esa relación, dejando en claro que no existía una enemistad abierta, sino una convivencia marcada por las diferencias de carácter. En una de sus declaraciones más recordadas, sostuvo que nadie la obligaba a ser “la mejor amiga” de su hermana, una frase que sintetizaba la dinámica que mantenían.

Uno de los episodios que más condicionó la historia familiar fue la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar. Ernestina explicó en distintas entrevistas que ese hecho las atravesó de manera distinta y que cada una encontró su propia forma de elaborar ese dolor.

Esa tragedia compartida, pero procesada desde lugares diferentes, fue una de las claves que la conductora señalaba para comprender por qué, con el paso de los años, el vínculo entre ambas alternó momentos de cercanía con otros de mayor distancia.

Sin embargo, también dejó en claro que las diferencias nunca borraron el afecto. Ernestina solía definir la relación con Federica como la de dos hermanas “de fierro”, aunque sin la necesidad de mostrarse unidas permanentemente ni de compartir cada aspecto de sus vidas.

Incluso, en distintas ocasiones salió públicamente a respaldarla cuando atravesó momentos difíciles y siempre manifestó el cariño que sentía por sus sobrinos.

Según trascendió en su entorno, al momento de la muerte de Ernestina las hermanas se encontraban distanciadas. Aun así, quienes las conocían coincidían en que el vínculo nunca dejó de estar atravesado por el amor familiar, las heridas compartidas y una historia en común que las unió para siempre, más allá de las diferencias.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ernestina Pais Federica Pais

Lo más visto