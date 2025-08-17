Tarjeta Alimentar agosto 2025: cómo reclamar si no te pagaron

-
$52.250 para familias con 1 hijo/a.
-
$81.936 para familias con 2 hijos/as.
-
$108.062 para familias con 3 o más hijos/as.
Estos montos se suman a la AUH o a la AUH por discapacidad.
Ejemplo: en agosto 2025, un titular de AUH por un hijo menor de 17 años cobrará:
-
AUH: $88.912 (80% del total, el 20% se retiene hasta presentar la Libreta).
-
Tarjeta Alimentar: $52.250.
-
Total mensual: $141.162.
¿Hay que anotarse para cobrar en agosto 2025?
No. ANSES confirma que el pago es automático si cumplís con los requisitos. El organismo cruza datos con el RENAPER y el Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, es clave mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.
Casos en los que sí hay que hacer trámite
-
Nacimiento o adopción reciente: presentar DNI y partida de nacimiento.
-
Cambio de titularidad de AUH: por divorcio, separación o fallecimiento.
-
Falta de acreditación: si cumplís con los requisitos y no aparece el pago, se puede reclamar en Mi ANSES o de manera presencial con turno.
Cómo verificar si cobrás en agosto 2025
Podés chequearlo de tres maneras:
-
Mi ANSES: con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Hijos”.
-
Homebanking o BNA+: aparece como “Min. Capital Humano” o sigla equivalente.
-
Línea 130 de ANSES: solicitando la información con tu CUIL.
¿Qué hacer si no se acredita el pago?
-
Esperar 48 horas hábiles por demoras bancarias.
-
Revisar datos en Mi ANSES.
-
Hacer un reclamo presencial en una oficina de ANSES con turno.
En caso de error administrativo, el organismo puede pagar el beneficio de manera retroactiva.