Tarjeta Alimentar agosto 2025: cómo reclamar si no te pagaron

$52.250 para familias con 1 hijo/a .

$81.936 para familias con 2 hijos/as .

$108.062 para familias con 3 o más hijos/as.

Estos montos se suman a la AUH o a la AUH por discapacidad.

Ejemplo: en agosto 2025, un titular de AUH por un hijo menor de 17 años cobrará:

AUH: $88.912 (80% del total, el 20% se retiene hasta presentar la Libreta).

Tarjeta Alimentar: $52.250 .

Total mensual: $141.162.

¿Hay que anotarse para cobrar en agosto 2025?

No. ANSES confirma que el pago es automático si cumplís con los requisitos. El organismo cruza datos con el RENAPER y el Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, es clave mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.

Casos en los que sí hay que hacer trámite

Nacimiento o adopción reciente : presentar DNI y partida de nacimiento.

Cambio de titularidad de AUH : por divorcio, separación o fallecimiento.

Falta de acreditación: si cumplís con los requisitos y no aparece el pago, se puede reclamar en Mi ANSES o de manera presencial con turno.

Cómo verificar si cobrás en agosto 2025

Podés chequearlo de tres maneras:

Mi ANSES : con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Hijos”.

Homebanking o BNA+ : aparece como “Min. Capital Humano” o sigla equivalente.

Línea 130 de ANSES: solicitando la información con tu CUIL.

¿Qué hacer si no se acredita el pago?

Esperar 48 horas hábiles por demoras bancarias.

Revisar datos en Mi ANSES .

Hacer un reclamo presencial en una oficina de ANSES con turno.

En caso de error administrativo, el organismo puede pagar el beneficio de manera retroactiva.