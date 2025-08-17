En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Tarjeta Alimentar
agosto
Previsional

Tarjeta Alimentar agosto 2025: cómo reclamar si no te pagaron

ANSES y el Ministerio de Capital Humano explicaron cuáles son los motivos más frecuentes, cómo verificar la liquidación y el paso a paso para reclamar el monto no acreditado a través de Mi ANSES o en las oficinas del organismo.

Tarjeta Alimentar agosto 2025: cómo reclamar si no te pagaron

Tarjeta Alimentar agosto 2025: cómo reclamar si no te pagaron

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación con el Ministerio de Capital Humano, continúa con el pago de la Tarjeta Alimentar, una política pública que garantiza el acceso a alimentos para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El beneficio se acredita todos los meses junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en la mayoría de los casos, no requiere inscripción previa.

Leé también ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para AUH: cuánto se cobra en septiembre 2025
ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento para AUH: cuánto se cobra en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar es una transferencia directa de dinero destinada exclusivamente a la compra de alimentos. No permite extraer efectivo (en caso de cobrarse en una tarjeta física). Está dirigida a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

  • Embarazadas a partir de 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Madres de 7 hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

El Gobierno confirmó que los valores establecidos en julio 2025 se mantienen sin cambios para agosto:

  • $52.250 para familias con 1 hijo/a.

  • $81.936 para familias con 2 hijos/as.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos/as.

Estos montos se suman a la AUH o a la AUH por discapacidad.

Ejemplo: en agosto 2025, un titular de AUH por un hijo menor de 17 años cobrará:

  • AUH: $88.912 (80% del total, el 20% se retiene hasta presentar la Libreta).

  • Tarjeta Alimentar: $52.250.

  • Total mensual: $141.162.

ANSES_beneficio

¿Hay que anotarse para cobrar en agosto 2025?

No. ANSES confirma que el pago es automático si cumplís con los requisitos. El organismo cruza datos con el RENAPER y el Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, es clave mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.

Casos en los que sí hay que hacer trámite

  • Nacimiento o adopción reciente: presentar DNI y partida de nacimiento.

  • Cambio de titularidad de AUH: por divorcio, separación o fallecimiento.

  • Falta de acreditación: si cumplís con los requisitos y no aparece el pago, se puede reclamar en Mi ANSES o de manera presencial con turno.

Cómo verificar si cobrás en agosto 2025

Podés chequearlo de tres maneras:

  • Mi ANSES: con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Hijos”.

  • Homebanking o BNA+: aparece como “Min. Capital Humano” o sigla equivalente.

  • Línea 130 de ANSES: solicitando la información con tu CUIL.

¿Qué hacer si no se acredita el pago?

  • Esperar 48 horas hábiles por demoras bancarias.

  • Revisar datos en Mi ANSES.

  • Hacer un reclamo presencial en una oficina de ANSES con turno.

En caso de error administrativo, el organismo puede pagar el beneficio de manera retroactiva.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tarjeta Alimentar agosto ANSES
Notas relacionadas
ANSES: qué trámites hay que hacer para percibir la Tarjeta Alimentar sí se cobra la AUH
ANSES 2025: préstamos rápidos para jubilados y AUH, todo lo que tenés que saber
ANSES agosto 2025: AUH y Tarjeta Alimentar, ¿hay que anotarse para cobrar?

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar