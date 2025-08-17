El duro testimonio de Darío Barassi sobre la muerte de su madre: "Me hizo explotar el..."

“El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló”, relató el conductor acerca de cómo el dolor emocional traspasó hasta llegar a lo afectó físico.

Finalmente, contó cómo fue el proceso de recuperación: “Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”.

Darío Barassi y su mamá

El emotivo recuerdo de Darío Barassi a su madre en 2024: foto especial y desgarradora carta

Cerca del Día de la Madre y a poco de cumplirse un año del fallecimiento de su mamá Laura, quien murió en noviembre de 2023 tras una batalla contra el cáncer de páncreas, Darío Barassi le hizo llegar un emotivo mensaje a través sus redes sociales.

El conductor utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle a su madre una conmovedora carta y compartió una de las últimas fotos que tienen juntos durante su internación, recordando esos momentos con profunda emoción.

Darío Barassi abrió su corazón en redes sociales con una emotiva carta dedicada a su madre, recordando momentos de intimidad durante su internación.

"Te extraño. Mucho. Ese día te colocaron un dispositivo para la quimio. Me dejaron entrar, pues Barassi, y nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos. Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía", comenzó.

El conductor continuó rememorando con humor y cariño la interacción con sus hermanos y la actitud de su madre: "Mis hermanos querían saber cómo estabas, te dije “foto viejita”, e inmediatamente tiraste un fuck you con tu cara de ojete jajajaj, “que no jodan” me dijiste, con tu acidez y humor de siempre. En el fondo feliz por su preocupación, estabas esperando que preguntaran. Vieja bicha".

dario barassi posteo recuerdo a su madre.jpg

Barassi compartió con sus seguidores un recuerdo entrañable y lleno de humor sobre una charla que tuvo con su madre durante su internación: "Yo, muy típico mío, hacía preguntas de a quién preferís, o si te fueras a una isla desierta que 3 cosas te llevarías. No se, Esas pelotudeces muy mías y que a vos te entretenían aunque dijeras que no. Ese día estaba inspirado, y me nació preguntarte por el hombre de tu vida".

El conductor relató cómo su madre lo sorprendió con su respuesta, mezclando cariño y firmeza. "Estaba mi viejo entre las opciones, algún q otro novio, tu segundo marido a quien amábamos, pero me frenaste en seco. Me miraste a los ojos y me dijiste: el hombre de mi vida son mis 3 hijos, no jodas más con las preguntas y tráeme un café. Mi madre, más vos no se puede", sostuvo con emoción.

"Me acuerdo ese momento especialmente esta semana que termina con tu día. Confieso que estoy muy psicoanalizado y no sé si quería ser el hombre de la vida de mi vieja, pero ahora que no te tengo acá, me siento orgulloso feliz y pleno de haber ocupado ese lugar para vos. Por eso lo comparto", reflexionó sobre el significado de ese instante y lo que representa para él hoy:

"Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele. Y esta bien q sea así. No lo apuremos. En fin madre mía, seguro que si leyeras este posteo me regalarías otro fuck u y un no seas cargoso gordito, pero en el fondo lo apreciarías y te haría sonreír. Otra vez, Vieja bicha", expresó con el corazón a flor de piel.

Para concluir su homenaje por el Día de la Madre, Barassi dejó un mensaje lleno de amor y ternura: "Feliz día el domingo. Te quiero fuerte madre. Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas… Pero, afortunadamente, otras tantas se compartieron entre la vieja bicha y los 3 hombres de su vida".