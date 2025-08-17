Mirtha Legrand se estremeció al hablar del calvario que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi

La Chiqui destacó la calidez y sensibilidad de Julieta: “Lo que ha sufrido. Me mandó un WhatsApp y me ponía ‘chiquita, chiqui’, es muy amorosa ella", remarcó. Y cerró, muy movilizada: “Pero lo que ha sufrido, lo que ha pasado”.

Cómo reaccionaron los hijos de Julieta Prandi al conocer la condena a Claudio Contardi, su padre

Tras la condena a 19 años de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género reiterada, Julieta Prandi habló públicamente sobre la situación actual de sus hijos, fruto de la relación con el empresario.

“Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, aseguró la modelo en una improvisada conferencia de prensa frente a los medios, minutos después de conocerse el fallo y de que Contardi fuera trasladado detenido.

Al mismo tiempo, la modelo subrayó con firmeza: “A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí".

En medio de una mezcla de angustia, alivio y satisfacción por haber sido finalmente escuchada por la Justicia, Julieta fue contundente al afirmar que Contardi “solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado".

La modelo también expuso la difícil situación emocional que atraviesan sus hijos. "Es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos", reveló por primera vez sobre el presente de Rocco y Mateo. Al mismo tiempo, aclaró que "no hay otra causa" en relación con el vínculo del empresario con los chicos.

Sobre ese punto, reforzó: "Pasaron cosas en el medio, yo las denuncié [pero] no hay nada más. Todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y no los podían obligar".

Finalmente, Prandi compartió la impresión de sus padres tras presenciar el momento de la condena: "Me dijo mi papá que tenía cara de nada como de que vino a entregarse, pero arrepentimiento jamás".