Las causas de la muerte de Alberto Martín: qué se sabe sobre la enfermedad que atravesaba

Alberto Martín (2) (1)

Los mensajes de despedida de los famosos y amigos a Alberto Martín

El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento de Alberto Martín, ocurrido el 16 de agosto por la tarde, luego de enfrentar durante varios años una grave enfermedad.

A lo largo de su trayectoria, el actor se destacó no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por la admiración y afecto que cosechó entre colegas y compañeros de trabajo. Su profesionalismo, calidez y generosidad dejaron una marca profunda en quienes tuvieron la oportunidad de compartir escenarios y proyectos con él.

Por tal motivo, tras confirmarse su fallecimiento, las expresiones de condolencia y homenaje se multiplicaron de inmediato en redes sociales y medios de comunicación. A continuación, recopilamos algunos de los mensajes más emotivos que se difundieron tras la partida del actor.

La noticia, dada a conocer por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro, lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia".

WhatsApp Image 2025-08-16 at 20.49.53

"Besos al cielo, querido Alberto", escribió Arturo Puig en un posteo en su cuenta de Instagram.

Arturo Puig llora a Alberto Martín

Marcelo de Bellis, un gran amigo y quien en varias oportunidades demostró su amor por él, decidió homenajearlo con un video y varias imágenes retro del actor. "Te amare siempre Alberto", manifestó.

Marcelo de Bellis despide a su amigo, Alberto Martín

En el video, el actor le recuerda lo mucho que lo quiere. "Te quiero infinitamente. Me es complicado expresarte todo lo que te amo y lo que representas para mí. Hay muchas anécdotas: algunas se pueden contar, la mayoría no. Te quiero con todo mi alma".

Embed

"Gracias, Alberto Martín, por todo lo que nos diste y todo lo que me enseñaste. Único e irrepetible, un maestro de la comedia para mí. Te voy a extrañar muchísimo. Estoy destrozado", expresó el comediante Diego Pérez en su cuenta personal de Instagram, con mucho dolor por la pérdida.

Diego Pérez y Alberto Martín

Por su parte, Pampito Perelló Aciar, que trabajó junto a Alberto en Mañanísima, compartió un emotivo posteo en redes. "Hoy despedimos a Alberto Martín. Trabajar con él fue un privilegio. Comparto este video porque lo que dijo aquel día enseñó, y también me enseñó a mí. Siempre generoso con sus consejos y cariño. QEPD", expresó. En el video, se hace referencia a cómo una persona puede enamorarse de otra sin seguir los patrones establecidos por la sociedad.

Embed

Embed

Adriana Brodsky también manifestó su dolor en la cuenta de X: "Mis condolencias a su familia y amigos. Quedarán en mi corazón los mejores recuerdos de un gran compañero y un ser maravilloso. Alberto Martín, QEPD".