Leonardo Sbaraglia arrasa en Netflix con su nueva serie corta argentina y apenas tiene 3 episodios.

La visión de la escritora Claudia Piñeiro

La escritora Claudia Piñeiro, autora de la novela en la que se basa la serie, ha construido una reputación sólida por retratar con agudeza los entresijos sociales y políticos de la Argentina. En Las maldiciones, explora la idea de las herencias invisibles que pasan de generación en generación, tanto en el plano familiar como en el político.

El guion de la serie adapta esta mirada al lenguaje audiovisual, mostrando cómo un hombre de poder se enfrenta a sus propias contradicciones en un escenario donde el litio, uno de los recursos más codiciados del presente, juega un papel central en la tensión narrativa.

Las maldiciones, novela de Claudia Piñeiro

El elenco de "Las maldiciones" con Leo Sbaraglia

Leonardo Sbaraglia

Gustavo Bassani

Alejandra Flechner

Francesca Varela

Mónica Antonópulos

Emiliano Kaczka

Osmar Núñez

César Bordón

Pablo Isasmendi

Roberto Suarez

Las maldiciones Netflix 2

Leonardo Sbaraglia brilla en "Las maldiciones"

La presencia de Leonardo Sbaraglia refuerza las expectativas sobre la serie. El actor, reconocido internacionalmente por su trayectoria en cine y televisión, se pone en la piel de un líder que se debate entre la ambición y los afectos. Su interpretación promete cargar de intensidad emocional a una historia marcada por la tensión y los giros dramáticos. En Las maldiciones, esa premisa parece encontrar su mejor terreno.

"Las maldiciones": un thriller con contexto actual

Aunque se trata de una ficción, el argumento de Las maldiciones conecta con temas de gran actualidad. El litio, recurso central en la historia, se ha convertido en un eje de disputas políticas y económicas en América Latina. Esta coincidencia le otorga a la serie un aire de realismo que refuerza su impacto narrativo.

Las maldiciones Netflix 6

Además, la exploración de los lazos familiares dentro de un escenario político permite que el espectador se sienta interpelado no solo por las intrigas del poder, sino también por los conflictos íntimos que atraviesan a cualquier familia.

Por qué ver la serie "Las maldiciones" en Netflix

Netflix ha apostado fuerte por las producciones argentinas en los últimos años, y Las maldiciones llega para consolidar esa tendencia. La combinación de un elenco de primera línea, una trama con resonancias actuales y la firma de una autora de prestigio literario son elementos que refuerzan las expectativas del público.

Las maldiciones Netflix 1

La estrategia de estreno global apunta a captar a una audiencia internacional interesada en thrillers políticos con identidad local pero con resonancia universal. Los primeros comentarios en redes sociales ya han generado conversación sobre el papel de Sbaraglia y la potencia de la historia.

El lanzamiento de Las maldiciones no solo ampliará el catálogo de Netflix, sino que también podría abrir el camino para nuevas adaptaciones de obras de Claudia Piñeiro, autora cuyas novelas han demostrado una gran capacidad de atrapar a los lectores y trasladarse con éxito a la pantalla.

Tráiler de "Las maldiciones" en Netflix