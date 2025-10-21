Elizabeth Rodrigo detalló sus difíciles días en prisión y qué le dijo Ayelén Paleo tras ser liberada: "Traumático"

Sobre el allanamiento en su casa, la madre de Ayelén Paleo comentó que siempre colaboró con la Justicia: "Se llevaron todo, hasta las lentes de la cámara. Lo más importantes son los teléfonos y ni bien comenzó el allanamiento los entregué con las claves. Declaré toda la verdad. Pensé que era una confusión cuando me dijeron que era un allanamiento".

"No tengo nada. Estoy derrumbada, es difícil recuperarse de eso, voy a necesitar psicólogo seguro, es muy traumático todo. Los días en la cárcel no se lo deseo a nadie, más cuando sos inocente", continuó a flor de piel.

La soledad tras quedar detenida y qué le dijo Ayelén Paleo tras su liberación

Elizabeth Rodrigo contó que el motivo de sus viajes a Estados Unidos se daban por que su pareja era piloto de avión y que luego de quedar detenida no supo más nada de él.

"Tenía un novio piloto que teníamos la posibilidad de viajar. Una relación de seis años, por eso viajaba, no por otra cosa, nos salía económico viajar. Esperaba una carta, algo, nunca más lo volví a ver desde que me allanaron", dijo sobre la actitud de su ex pareja.

Y en ese sentido agregó sobre las amistades que se alejaron en el último tiempo tras su detención: "Hay gente que no hablé más, ya está. Me duele, gente que ni se quieren acercar, soy la mala de la película, imaginate".

Luego, confió qué le dijo su hija Ayelén Paleo luego de recuperar la libertad para darle calma y enfrentar lo que se viene: "'Este es el principio de tu inocencia, tranquila, vamos a demostrarlo cada día más'".

Sin embargo, Elizabeth Rodrigo reconoció que será difícil volver a ser la de antes: "Debo tener en un montón de cosas más precauciones, seguro. Cada cosa que hago es como que tengo miedo de qué va a pasar, todo así. Es un antes y un después todo esto".

"Mi vida no se recupera, va a ser otra vida. Siento que estoy dentro del cuerpo de otra persona, es raro, esta no soy yo. La gente tiene el concepto de mi cara de la jefa de la trata de personas, es eso es lo que se mediatizó, nadie leyó lo que decía la causa", concluyó conmovida.