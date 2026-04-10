Netflix estrena la nueva serie de Juan José Campanella y es la más esperada por todos

Mafalda Netflix Serie

El rol clave de Juan José Campanella en el proyecto

La participación de Juan José Campanella marcó un punto de inflexión en la expectativa general. El director, reconocido internacionalmente por su trabajo en cine y televisión, asumió múltiples roles dentro del proyecto: será director, guionista y showrunner.

Esto implica que tendrá el control creativo total de la serie. No es un detalle menor. Su experiencia en narrativa audiovisual será determinante para traducir el humor gráfico en historias dinámicas, sin perder profundidad.

Campanella ya expresó en distintas ocasiones su admiración por la obra de Quino. Esa conexión emocional podría ser uno de los factores clave para que la adaptación logre el equilibrio entre respeto y renovación.

Además, contará con la participación de los escritores Esteban Seimandi, Cecilia Monti, Marcela Guerty, Gastón Gorali, y el propio Juan José Campanella.

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Mafalda en Netflix: una producción internacional con sello argentino

La serie animada de Mafalda será una producción original de Netflix, lo que garantiza una distribución global. Esto implica que la serie podrá llegar a millones de espectadores en distintos países, ampliando aún más el alcance del personaje.

La animación estará a cargo de Mundoloco CGI, un estudio con experiencia en proyectos de alto nivel técnico. Este aspecto será clave, ya que la estética visual tendrá que equilibrar fidelidad al trazo original con una adaptación moderna.

Además, la dirección de producción estará en manos de Sergio Fernández, quien supervisará el desarrollo técnico y operativo del proyecto.

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Netflix presenta lo "Hecho en Argentina" para 2026, 2027 e inaugura nuevas oficinas

Netflix presenta una programación que explora la identidad nacional a través de relatos que atraviesan géneros y trascienden generaciones. Estas historias con arraigo popular actúan como un espejo de la cultura local y conectan con el ADN argentino.

En 2027 llegarán a Netflix: Tiempo al tiempo, la nueva creación de Sebastián Ortega, con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro; la miniserie de Sebastián Borensztein, basada en su novela, "El Ruso", protagonizada por Chino Darín, que finalizó ayer su rodaje en Europa. Y para los amantes del humor negro, este mes iniciará el rodaje de Crimen desorganizado, una serie cruenta y delirante, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi, dirigida por Nicanor Loreti.

A su vez, continúa la producción de la serie animada de Mafalda dirigida por Juan José Campanella y el rodaje de El futuro es nuestro, la miniserie distópica basada en “The World Jones Made”, de Philip K. Dick. Ambos lanzamientos están previstos para el año que viene.

Netflix lanza la primera imagen de la serie animada de Mafalda