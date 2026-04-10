Netflix y Moria Casán brillan en la nueva serie con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione
La serie sobre Moria Casán llega a Netflix. Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione serán las encargadas de representar a "la One". Mirá el primer avance.
Netflix y Moria Casán brillan en la nueva serie con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione. (Foto: Archivo)
La serie de Moria Casán en Netflix se convertirá en uno de los estrenos más comentados del año. No solo por el peso del nombre que lleva, sino por la manera en que se narrará una vida que siempre estuvo en el centro de la escena. El 14 de agosto de 2026 marcará el punto de partida de una ficción que promete adentrarse en la esencia de una mujer que transformó la cultura popular argentina.
Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione serán las encargadas de representar a "la One" en la nueva producción hecha en Argentina, escrita y dirigida por Javier Van de Couter producida por About Entertainment.
La propuesta sorprende desde su concepción. No se trata de una biografía tradicional. Es una reconstrucción emocional, simbólica y provocadora, donde la propia protagonista se posiciona como narradora indirecta de su historia. Una especie de titiritera que mueve los hilos de su pasado, presente y legado.
Cómo será la serie sobre Moria Casán en Netflix
La serie propone un enfoque narrativo poco convencional. En lugar de seguir una línea cronológica rígida, construye un relato fragmentado que conecta momentos clave de la vida de Moria Casán con su impacto cultural.
Desde sus inicios hasta su consolidación como figura mediática, la ficción explora cómo se construyó un personaje que terminó superando a la persona. La propia Moria se presenta como creadora de su narrativa, desafiando la idea de que otros cuenten su historia.
Por su parte, Moria Casán dijo sobre las actrices que la interpretarán: "Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación".
Qué dijeron Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione.
Cecilia Roth, sobre interpretar a Moria Casán: "Es la primera vez que me proponen convertirme en un una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ´Ser´ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda".
Griselda Siciliani, sobre ponerse en la piel de Moria Casán: "Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío".
Sofía Gala Castiglione, sobre representar a su madre: "Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante".
Cuándo se estrena la serie de Moria en Netflix
Para el 14 de agosto está confirmado el estreno deMoria, la serie de ficción inspirada en la vida de la diva, para anticipar la celebración de sus 80 años. Con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.