Netflix y Moria Casán brillan en la nueva serie con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione

Desde sus inicios hasta su consolidación como figura mediática, la ficción explora cómo se construyó un personaje que terminó superando a la persona. La propia Moria se presenta como creadora de su narrativa, desafiando la idea de que otros cuenten su historia.

Por su parte, Moria Casán dijo sobre las actrices que la interpretarán: "Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación".

Moria Casán Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

Qué dijeron Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione.

Cecilia Roth, sobre interpretar a Moria Casán: "Es la primera vez que me proponen convertirme en un una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ´Ser´ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda".

Griselda Siciliani, sobre ponerse en la piel de Moria Casán: "Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío".

Moria Casán Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

Sofía Gala Castiglione, sobre representar a su madre: "Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante".

Cuándo se estrena la serie de Moria en Netflix

Para el 14 de agosto está confirmado el estreno de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de la diva, para anticipar la celebración de sus 80 años. Con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

Avance oficial de Moria en Netflix