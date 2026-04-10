Netflix: Rodrigo de la Serna se luce con una nueva serie inspirada en hechos reales
La serie "Gordon" se estrena en Netflix con Rodrigo de la Serna como protagonista y revive una historia impactante de los años 70 en Argentina.
Netflix: Rodrigo de la Serna se luce con una nueva serie inspirada en hechos reales. (Foto: Archivo)
La historia de Aníbal Gordon vuelve a cobrar vida en Netflix, esta vez en formato serie y de la mano de una de las plataformas más influyentes del mundo. La N roja confirmó una nueva producción argentina que tendrá como protagonista a Rodrigo de la Serna, quien interpretará a uno de los personajes más oscuros y polémicos de la historia reciente del país.
Quién fue Aníbal Gordon y por qué su historia impacta hoy
El nombre de Aníbal Gordon quedó marcado en la historia argentina por su participación en algunos de los episodios más violentos de la década del 70. Su figura generó controversia durante años, no solo por sus acciones delictivas, sino también por sus vínculos con distintas organizaciones en un período atravesado por la inestabilidad política.
La serie se basará en hechos reales y buscará retratar la transformación de Gordon. Desde sus inicios en el mundo del crimen común hasta su involucramiento en estructuras más complejas durante uno de los momentos más convulsionados del país.
Según adelantaron desde la producción, el enfoque no será únicamente biográfico. Se intentará mostrar el entramado social, político y criminal que definió a toda una época.
Una producción argentina con nombres fuertes detrás
El proyecto contará con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, dos figuras clave del cine nacional. Trapero, además, asumirá el rol de showrunner, lo que anticipa una narrativa intensa y cuidada en cada detalle.
El guion estará a cargo de Marcos Osorio Vidal y el propio Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, autor de la novela original Gordon en la que se inspira la serie.
La producción estará liderada por Adrián Suar y Diego Andrasnik, junto a la compañía Preludio, consolidando un equipo con amplia experiencia en la industria audiovisual.
Preludio es una empresa multifacética de entretenimiento con amplia experiencia en el mercado, especializada en producir una diversa gama de contenidos que incluyen series, largometrajes, teatro y espectáculos musicales. En todas sus producciones, busca la originalidad, la calidad y una fuerte conexión con la audiencia.
Rodrigo de la Serna encabeza el elenco de Gordon
Junto a Rodrigo de la Serna, la serie contará con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y Matías Mayer, quien tendrá una participación especial.
El elenco se completará con otros nombres que acompañarán una historia que promete momentos de alta tensión dramática.
Un thriller basado en hechos reales que busca impactar
El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época.
El objetivo será que el espectador no solo conozca la historia, sino que también entienda el contexto en el que ocurrió. Una apuesta que se alinea con otras producciones recientes de la plataforma que combinan entretenimiento con reconstrucción histórica.
Cuándo se estrena la serie Gordon en Netflix
Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno, se espera que la serie llegará a Netflix en el segundo semestre del 2026.
La combinación de una historia real, un elenco reconocido y un equipo creativo de alto nivel posiciona a Gordon como uno de los lanzamientos más esperados del año.
La expectativa creció especialmente por la participación de Rodrigo de la Serna, quien ya demostró su capacidad para interpretar personajes complejos en producciones anteriores.
Una apuesta fuerte de Netflix por las historias argentinas
Netflix presenta una programación que explora la identidad nacional a través de relatos que atraviesan géneros y trascienden generaciones. Estas historias con arraigo popular actúan como un espejo de la cultura local y conectan con el ADN argentino.
Las favoritas de la audiencia preparan su regreso: el fenómeno de Envidiosa llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el 29 de abril. El universo carcelario de En el barro continuará expandiéndose en una tercera temporada. Además, la ya anunciada segunda temporada de El Eternauta se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo.
En la segunda mitad del año los relatos literarios cobrarán vida en la pantalla con los estrenos de las miniseries Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, basada en los cuentos de Mariana Enriquez, protagonizada por Mercedes Morán, entre otros; y Gordon, un thriller basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy.