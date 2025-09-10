En vivo Radio La Red
Úrsula Corberó se luce en Netflix con la serie corta más impactante y apenas tiene 8 episodios

Esta serie de Netflix, protagonizada por Úrsula Corberó, atrapó a todos con su historia basada en hechos reales y solo ocho capítulos cargados de tensión.

En el universo de las plataformas de streaming, "El cuerpo en llamas" apareció en Netflix como una de esas ficciones que nadie esperaba pero que terminó atrapando a millones. Con apenas ocho capítulos, esta serie española con Úrsula Corberó e inspirada en un caso real no solo alcanzó récords de audiencia, sino que también se convirtió en tema de conversación en redes sociales, críticas y premiaciones.

El crecimiento de plataformas como Netflix, HBO, Disney+ y Amazon Prime Video estuvo marcado por una estrategia clara: ofrecer contenidos basados en hechos reales que despiertan interés inmediato en el público. Este tipo de historias, cargadas de giros y con un trasfondo que mezcla ficción con realidad, logran enganchar desde el primer minuto.

En ese escenario, El cuerpo en llamas irrumpió en 2023 con una narrativa policial que se movía entre el suspenso y el drama personal de sus protagonistas. La combinación fue explosiva: no solo se consolidó como una de las producciones más vistas, sino que también recibió el reconocimiento de la crítica especializada.

El cuerpo en llamas Netflix 1

De qué trata "El cuerpo en llamas" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Encuentran a un oficial de policía muerto, con el cuerpo calcinado. Todas las sospechas recaen sobre otros dos agentes: su novia y el amante de ella. Inspirada en hechos reales."

La historia sigue de cerca a Rosa, su pareja, interpretada por Úrsula Corberó, y al exnovio de ella, Albert, también policía. Las conexiones entre los tres forman un triángulo cargado de tensión que no solo atrapa a los investigadores ficticios, sino también a los espectadores que buscan respuestas episodio tras episodio.

Bajo la mirada de Jorge Torregrossa y Laura Mañá, la serie logra sostener un ritmo en el que cada capítulo abre nuevas aristas y mantiene al público expectante. No se trata solo de un thriller policial, sino de un retrato de lo humano en situaciones límite, donde la lealtad, el deseo y la ambición se entrecruzan de manera constante.

El cuerpo en llamas Netflix 2

El elenco de la serie con Úrsula Corberó

  • Úrsula Corberó
  • Quim Gutiérrez
  • José Manuel Poga
  • Isak Férriz
  • Eva Llorach
  • Pep Tosar
  • Mamen Duch
  • Guiomar Caiado
  • Raúl Prieto

Cuántos capítulos tiene "El cuerpo en llamas"

En un tiempo en el que abundan las producciones largas y con múltiples temporadas, El cuerpo en llamas apostó por un formato breve pero intenso. Sus ocho capítulos fueron suficientes para construir una narrativa sólida, sin rellenos innecesarios y con un cierre que dejó huella en la audiencia.

Ese enfoque marcó la diferencia: al ser corta, la serie invitó a maratonear y generó conversación inmediata en redes sociales. La sensación de urgencia por ver “qué pasará después” se convirtió en uno de sus mayores atractivos.

El cuerpo en llamas Netflix 3

¿Está basada en hechos reales "El cuerpo en llamas"?

Las series que parten de casos verídicos generan una doble fascinación: por un lado, ofrecen entretenimiento; por el otro, conectan con la curiosidad del espectador por saber qué ocurrió en la vida real.

En este caso, la trama inspirada en el asesinato de un policía en Barcelona expuso no solo el hecho criminal, sino también los vínculos tóxicos y las dinámicas de poder que pueden existir en cualquier institución. Ese equilibrio entre la fidelidad a los sucesos reales y la dramatización televisiva fue lo que la volvió irresistible.

El cuerpo en llamas Netflix 4

Por qué ver "El cuerpo en llamas" en Netflix

El éxito de El cuerpo en llamas no quedó restringido al público español. La serie traspasó fronteras y se ubicó entre lo más visto en países de Latinoamérica y Europa. Netflix, consciente del impacto, la promocionó en su catálogo internacional, logrando que se hablara de ella como uno de los estrenos más comentados de 2023 y 2024.

La producción demostró que las historias locales, cuando están bien narradas y cuentan con un elenco sólido, pueden transformarse en fenómenos globales.

Tráiler de "El cuerpo en llamas" en Netflix

