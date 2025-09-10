Úrsula Corberó se luce en Netflix con la serie corta más impactante y apenas tiene 8 episodios.

La historia sigue de cerca a Rosa, su pareja, interpretada por Úrsula Corberó, y al exnovio de ella, Albert, también policía. Las conexiones entre los tres forman un triángulo cargado de tensión que no solo atrapa a los investigadores ficticios, sino también a los espectadores que buscan respuestas episodio tras episodio.

Bajo la mirada de Jorge Torregrossa y Laura Mañá, la serie logra sostener un ritmo en el que cada capítulo abre nuevas aristas y mantiene al público expectante. No se trata solo de un thriller policial, sino de un retrato de lo humano en situaciones límite, donde la lealtad, el deseo y la ambición se entrecruzan de manera constante.

El cuerpo en llamas Netflix 2

El elenco de la serie con Úrsula Corberó

Úrsula Corberó

Quim Gutiérrez

José Manuel Poga

Isak Férriz

Eva Llorach

Pep Tosar

Mamen Duch

Guiomar Caiado

Raúl Prieto

Cuántos capítulos tiene "El cuerpo en llamas"

En un tiempo en el que abundan las producciones largas y con múltiples temporadas, El cuerpo en llamas apostó por un formato breve pero intenso. Sus ocho capítulos fueron suficientes para construir una narrativa sólida, sin rellenos innecesarios y con un cierre que dejó huella en la audiencia.

Ese enfoque marcó la diferencia: al ser corta, la serie invitó a maratonear y generó conversación inmediata en redes sociales. La sensación de urgencia por ver “qué pasará después” se convirtió en uno de sus mayores atractivos.

El cuerpo en llamas Netflix 3

¿Está basada en hechos reales "El cuerpo en llamas"?

Las series que parten de casos verídicos generan una doble fascinación: por un lado, ofrecen entretenimiento; por el otro, conectan con la curiosidad del espectador por saber qué ocurrió en la vida real.

En este caso, la trama inspirada en el asesinato de un policía en Barcelona expuso no solo el hecho criminal, sino también los vínculos tóxicos y las dinámicas de poder que pueden existir en cualquier institución. Ese equilibrio entre la fidelidad a los sucesos reales y la dramatización televisiva fue lo que la volvió irresistible.

El cuerpo en llamas Netflix 4

Por qué ver "El cuerpo en llamas" en Netflix

El éxito de El cuerpo en llamas no quedó restringido al público español. La serie traspasó fronteras y se ubicó entre lo más visto en países de Latinoamérica y Europa. Netflix, consciente del impacto, la promocionó en su catálogo internacional, logrando que se hablara de ella como uno de los estrenos más comentados de 2023 y 2024.

La producción demostró que las historias locales, cuando están bien narradas y cuentan con un elenco sólido, pueden transformarse en fenómenos globales.

Tráiler de "El cuerpo en llamas" en Netflix