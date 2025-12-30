Netflix: Stranger Things 5 estrenó su tráiler final y reveló detalles impactantes del último episodio

El elenco de Stranger Things 5 en Netflix

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Eleven”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").

Stranger Things Netflix 3

Stranger Things, la serie más vista de Netflix

Stranger Things, un homenaje a las películas de género de la década del ochenta que marcaron a una generación, está ambientada en Hawkins, Indiana, un pueblito aparentemente normal. Después de la repentina desaparición de un niño, la agobiante búsqueda de su familia, sus amigos y la policía termina enredándolos en una serie de eventos mortales con grandes riesgos.

Bajo la apariencia ordinaria de este pueblo se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro. Descubrir lo que cambiará para siempre a Hawkins pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y tendrá un gran impacto en sus vidas.

Stranger Things Netflix 4

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, una creación de los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles Eggo y la New Coke, y posicionó la canción «Running Up That Hill», de Kate Bush, entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia. Además, la serie ha recibido más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática.

Stranger Things Netflix 5

Se estrena el capítulo final de Stranger Things en Netflix

Este 2025 regresó con la tan esperada quinta y última temporada, que además les permite a los fans interactuar con el fenómeno cultural todo el año a través de diversas producciones y productos: la galardonada obra nominada a los premios Tony Stranger Things: The First Shadow, que debutó en Broadway en abril; una serie animada; una colección de libros; la experiencia inmersiva Stranger Things: The Experience, y una variedad de productos de estilo de vida y colaboraciones de marca.

Tráiler final de Stranger Things 5 en Netflix