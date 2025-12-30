ANSES habilitó un cobro extra de más de $100.000 antes de que termine el año

Pago único de ANSES: quiénes cobran más de $100.000 antes de fin de año

El cobro extraordinario corresponde a la Asignación por Matrimonio, incluida dentro del régimen de Asignaciones de Pago Único.

Con la actualización vigente, el monto quedó fijado en $104.279 por cada cónyuge. Esto significa que, si ambos integrantes de la pareja están habilitados dentro del sistema SUAF, el ingreso familiar puede duplicarse, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Se trata de un beneficio que se paga una sola vez, luego de que el matrimonio haya sido correctamente registrado ante ANSES.

ANSES_AUH Nuevo beneficio de ANSES: confirman un pago único de más de $102.000

Requisitos para acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES

La Asignación por Matrimonio está dirigida a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado

Titulares de la Prestación por Desempleo

Trabajadores temporarios o eventuales

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

En todos los casos, es obligatorio estar inscripto en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y cumplir con los topes de ingresos y condiciones que fija ANSES.

Además, el evento (el matrimonio) debe estar debidamente acreditado y cargado en el sistema para que el pago sea habilitado.

Cuánto se cobra por las Asignaciones de Pago Único en diciembre

Con la actualización aplicada por ANSES, los montos vigentes de las Asignaciones de Pago Único quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por Matrimonio: $104.279 por cada cónyuge

Asignación por Nacimiento: $69.519 por hijo

Asignación por Adopción: $417.116 por evento

Estos importes se abonan una sola vez y no forman parte del haber mensual, sino que se liquidan ante el hecho generador correspondiente.

Un ingreso extra que se cobra una sola vez

A diferencia de otras prestaciones, las Asignaciones de Pago Único no se repiten mes a mes. Por eso, desde ANSES recomiendan verificar que los datos personales y familiares estén actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar o impedir el cobro.

Para consultar si el beneficio está habilitado, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.