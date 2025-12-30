Dólar blue: Pesce reivindicó su tarea en el Central y reveló que en su gestión denunciaron y cerraron 136 operadores de cambio

En este contexto, puesto a explicar la génesis de estas investigaciones que ahora llegaron a fuertes multas, Pesce sostuvo que, que durante su gestión hubo “incontables sumarios” por violación a la normativa cambiaria, a la vez que señaló que todas esas operaciones son controladas por el BCRA, sin intervención del ministerio de Economía.

Estas determinaciones marcan un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023. En los expedientes se investiga la presunta utilización de dólares que fueron adquiridos a precio oficial para volcarse posteriormente hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

Cuando se le preguntó si el Ministerio de Economía tuvo alguna responsabilidad en estos procedimientos en torno a las actividades con el mercado paralelo, Pesce dio una definición técnica de las funciones específicas de cada área.

"No, estas son operaciones que controla el Banco Central y, como dije, se cumplieron todas las normativas en esto. Por lo tanto, no tuvo intervención el Ministerio de Economía", expresó Pesce, quien negó cualquier intervención de Sergio Massa, el ministro de Economía de la época.