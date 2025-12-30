En vivo Radio La Red
La causa del dólar "blue"

Dólar blue: Pesce reivindicó su tarea en el Central y reveló que en su gestión denunciaron y cerraron 136 operadores de cambio

El ex titular del Banco Central aseguró que los allanamientos realizados en las últimas horas están relacionados con denuncias formuladas cuando él estaba al frente del organismo. Además, señaló que el Ministerio de Economía, en ese momento presidido por Massa, no tenía intervención en esa cuestión.

Pesce

Pesce, el extitular del BCRA, explicó cómo fueron los procedimientos sobre los responsables de acciones con el dólar "blue" (Foto: gentileza Cadena 3).

“Se realizaron sumarios incontables, pero lo más efectivo es que se cerraron 136 operadores de cambio durante nuestra gestión. O sea, eran casas de cambio que estaban operando y se les encontraron irregularidades, no cumplieron los regímenes informativos y se las suspendió primero y cerró después". El apretado resumen lo hizo Miguel Ángel Pesce, quien fuera presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2019 y 2023.

El dólar oficial subió por segunda rueda seguida y anotó

En una entrevista con Radio 10, el economista hizo referencia a los distintos allanamientos que se realizaron en las últimas horas vinculados con operaciones con dólar blue. Al respecto, sostuvo que esas investigaciones surgieron por denuncias realizadas durante su gestión. Como consecuencia de eso, hubo 136 operadores a los cuales se le encontraron irregularidades y, por lo tanto, se les están aplicando las multas que establece la normativa del BCRA.

Esas multas, según dijo, llegaron a los $60 mil millones y $38 mil millones para entidades y a $18 mil millones y $10 mil millones para personas físicas.

dólar Blue

Los peligros de desregulaciones sin controles

Pesce indicó que en el mercado de cambios hubo una desregulación que se hizo antes del año 2019 y se pasó de 40 casas de cambio a unas 240. Por lo tanto, cuando el kirchnerismo volvió al poder, en 2019 se impuso una delicada tarea de controles. Es por eso, según expresó el exfuncionario, que los procesos que se anuncian ahora de multas o sanciones a casas de cambio o personas físicas se iniciaron en la gestión anterior del BCRA.

En este contexto, puesto a explicar la génesis de estas investigaciones que ahora llegaron a fuertes multas, Pesce sostuvo que, que durante su gestión hubo “incontables sumarios” por violación a la normativa cambiaria, a la vez que señaló que todas esas operaciones son controladas por el BCRA, sin intervención del ministerio de Economía.

Estas determinaciones marcan un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023. En los expedientes se investiga la presunta utilización de dólares que fueron adquiridos a precio oficial para volcarse posteriormente hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

Cuando se le preguntó si el Ministerio de Economía tuvo alguna responsabilidad en estos procedimientos en torno a las actividades con el mercado paralelo, Pesce dio una definición técnica de las funciones específicas de cada área.

"No, estas son operaciones que controla el Banco Central y, como dije, se cumplieron todas las normativas en esto. Por lo tanto, no tuvo intervención el Ministerio de Economía", expresó Pesce, quien negó cualquier intervención de Sergio Massa, el ministro de Economía de la época.

