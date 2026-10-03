Desafío Matemático: muy pocos lo resuelven en menos de 10 segundos

18 + 9 = 27

La expresión queda así: 27 × 3 - 64 ÷ 8 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

27 × 3 = 81 | 64 ÷ 8 = 8

La expresión queda así: 81 - 8 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

81 - 8 = 73 |

73 + 17 = (?)

Resultado final: 90

El error común es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla simplemente en el orden en que aparece. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar una regla básica que vuelve más claras incluso las operaciones que parecen sencillas.