Desafío Matemático: muy pocos lo resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 9) × 3 - 64 ÷ 8 + 17.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 9) × 3 - 64 ÷ 8 + 17.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 9 = 27
La expresión queda así: 27 × 3 - 64 ÷ 8 + 17
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
27 × 3 = 81 | 64 ÷ 8 = 8
La expresión queda así: 81 - 8 + 17
El cierre se hace de izquierda a derecha.
81 - 8 = 73 |
73 + 17 = (?)
El error común es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla simplemente en el orden en que aparece. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar una regla básica que vuelve más claras incluso las operaciones que parecen sencillas.