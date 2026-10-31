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TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Irán lanzó una amenaza mundial contra Estados Unidos e Israel: "Sin límites geográficos"

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ordenó a las Fuerzas Armadas prepararse para responder de manera inmediata ante cualquier nueva ofensiva.

Irán lanzó una amenaza mundial contra Estados Unidos e Israel: Sin límites geográficos. (Foto: archivo)

Irán lanzó una amenaza mundial contra Estados Unidos e Israel: "Sin límites geográficos". (Foto: archivo)

El conflicto en Medio Oriente atraviesa un nuevo momento de máxima tensión. El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, lanzó una dura advertencia contra Estados Unidos e Israel y aseguró que su país responderá sin restricciones geográficas ante cualquier nuevo ataque militar. La amenaza se produjo este sábado, después de una reunión con los principales comandantes de las Fuerzas Armadas iraníes.

Leé también "Nosotros no somos los terroristas": la respuesta de Irán a Donald Trump
La respuesta de Irán a la amenaza de Donald Trump en las Naciones Unidas. (Foto: Reuters).

El mensaje representa una nueva señal de endurecimiento de la postura de Teherán frente a Washington y Tel Aviv. Según el comunicado difundido por la oficina del líder iraní, las fuerzas militares recibieron instrucciones de actuar de manera inmediata y contundente frente a cualquier amenaza externa, sin limitar sus posibles operaciones de represalia al territorio de Medio Oriente.

La advertencia se conoció en un contexto de creciente preocupación internacional por una posible reanudación de los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel, después de meses de hostilidades y negociaciones que todavía no lograron garantizar una salida duradera al conflicto.

Irán ordenó actualizar sus objetivos militares y reforzar su capacidad de respuesta

Uno de los aspectos más importantes del encuentro fue la instrucción de actualizar la lista de posibles objetivos militares vinculados con Estados Unidos e Israel. Según el comunicado oficial, Khamenei pidió incluir activos materiales e inmateriales de ambos países que se encuentren dentro del alcance de las capacidades militares iraníes.

La reunión contó con la participación de altos responsables de las Fuerzas Armadas, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Ali Abdollahi; el comandante del Ejército, Amir Hatami; y el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi.

Durante el encuentro, los comandantes informaron sobre la situación operativa de las fuerzas desplegadas en zonas estratégicas como el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el mar de Omán.

También presentaron informes sobre el incremento de la producción de municiones y distintos sistemas de armamento, además de las capacidades de vigilancia, reconocimiento y combate.

Estas medidas forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la capacidad de respuesta del país ante una eventual nueva ofensiva.

El conflicto con Estados Unidos e Israel y el temor a una nueva guerra

La advertencia iraní se produce ocho meses después del comienzo de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026. Durante las primeras semanas de aquella guerra, Irán respondió con ataques contra territorio israelí y posiciones estadounidenses en distintos países de Medio Oriente, ampliando el alcance regional de las hostilidades.

Mojtaba Khamenei asumió como líder supremo en marzo, después de la muerte de su padre, Alí Khamenei, durante los ataques iniciales.

Desde entonces, el nuevo líder iraní no realizó apariciones públicas abiertas ni difundió discursos grabados con su voz. Sus posiciones oficiales se conocieron principalmente mediante comunicados escritos y encuentros anunciados por su oficina.

En los últimos días, las versiones sobre posibles nuevos bombardeos estadounidenses e israelíes después de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, intensificaron las preocupaciones.

En pocas palabras

  • Irán advierte: Ordenó a las Fuerzas Armadas prepararse para responder sin límites geográficos ante ofensivas.
  • Tensión regional: La advertencia se da en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente con Estados Unidos e Israel.
  • Actualización de objetivos: Se instruyó actualizar la lista de posibles objetivos militares de EE.UU. e Israel.
Resumen generado por Thinkindot AI
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