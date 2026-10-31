Francia enfrenta decenas de protestas: desplegaron 70.000 policías y hay nuevos enfrentamientos

Francia en alerta por Halloween: 70.000 policías, marchas restringidas y temor a nuevos enfrentamientos. (Foto: Reuters)

Francia restringe las marchas en París

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en París, donde las autoridades resolvieron limitar los recorridos de las manifestaciones para impedir que las concentraciones lleguen a las zonas comerciales más importantes de la capital.

El máximo tribunal administrativo francés confirmó la prohibición de una marcha que pretendía unir la plaza de la República con la plaza de la Bastilla, dos puntos emblemáticos de las movilizaciones sociales en la ciudad.

Otra preocupación está relacionada con Halloween. Las autoridades temen que algunas personas aprovechen el uso habitual de máscaras y disfraces para dificultar su identificación durante eventuales enfrentamientos.

Francia en alerta por Halloween: 70.000 policías, marchas restringidas y temor a nuevos enfrentamientos. (Foto: Reuters)

Por qué crecen las protestas contra Emmanuel Macron en Francia

La nueva ola de movilizaciones comenzó a ganar intensidad a finales de septiembre, cuando el Gobierno francés, que no cuenta con mayoría parlamentaria propia, inició las negociaciones por el presupuesto nacional de 2027.

El debate fiscal se desarrolla en un contexto económico complicado. La deuda pública francesa se aproxima al 120% del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento de los costos de financiación reduce las posibilidades del Ejecutivo de ampliar el gasto.

Las autoridades enfrentan así una doble presión: contener el déficit y, al mismo tiempo, responder a los reclamos de una población que exige mejores servicios y medidas para aliviar sus gastos cotidianos. Las promesas oficiales de introducir reformas educativas y reducir el impacto del precio de los combustibles no consiguieron desactivar el conflicto.

Francia en alerta por Halloween: 70.000 policías, marchas restringidas y temor a nuevos enfrentamientos. (Foto: Reuters)

El reclamo de los estudiantes que impulsa las movilizaciones en Francia

Los jóvenes se convirtieron en uno de los sectores más visibles de las protestas contra el Gobierno de Macron. Entre sus principales cuestionamientos aparecen el deterioro de los establecimientos educativos, la cantidad de alumnos por aula y las dificultades para acceder a la universidad.

El malestar quedó reflejado en el testimonio de Aaron Berthier de Grandry, un estudiante secundario de 15 años de Nogent-sur-Marne, en las afueras de París, que anunció su intención de participar por tercer fin de semana consecutivo en las manifestaciones. "Cuando era pequeño, me decían que los jóvenes éramos el futuro", recordó el adolescente.

Saqueos, comercios destruidos y pérdidas millonarias por los disturbios

Dos semanas atrás, una serie de disturbios sorprendió a las fuerzas de seguridad y dejó comercios saqueados, edificios públicos dañados y destrozos en diferentes ciudades francesas.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio, las pérdidas para los comerciantes superan los 1.000 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1.100 millones de dólares. Otras evaluaciones elevan el impacto económico hasta cerca del doble de esa cifra cuando se incluyen los daños que no cuentan con cobertura de seguros y los ingresos que dejaron de percibir los negocios afectados.

El panorama se agravó con la publicación de nuevos indicadores económicos que, según la información difundida el viernes, muestran una contracción de la actividad durante el tercer trimestre.

La ley que impulsa Francia para sancionar a los responsables de disturbios

En paralelo con el operativo policial, el Gobierno francés promueve una iniciativa legislativa destinada a endurecer las consecuencias económicas para quienes participen en hechos de violencia.

El proyecto contempla que los responsables de destrozos puedan afrontar pagos de hasta 10.000 euros por los daños provocados durante los disturbios.

La propuesta también alcanza, según el texto descripto por las autoridades, a personas consideradas integrantes de grupos involucrados en esos hechos.

Las protestas se extienden a Alemania y aumentan la presión política sobre Macron

Para este sábado también están previstas movilizaciones encabezadas por jóvenes en más de 30 ciudades de Alemania, en un escenario de creciente preocupación por las condiciones económicas y las oportunidades de las nuevas generaciones.