Netflix y el fenómeno inesperado de la película que deslumbra en la plataforma como una de las más vistas.

En un intento desesperado por ayudarlo, su madre le entrega una suma de dinero para que salga del problema. Sin embargo, en lugar de liquidar la deuda, Jim decide apostar todo en Las Vegas con la esperanza de multiplicarlo rápidamente. La suerte no está de su lado y, a partir de ese momento, su vida entra en una cuenta regresiva. La tensión crece cuando se da cuenta de que el tiempo para pagar se agota y sus acreedores no son precisamente pacientes.

El apostador Netflix 4

A medida que avanza la trama, Bennett se ve obligado a frecuentar entornos cada vez más peligrosos. Entre salas de apuestas ilegales, prestamistas sin escrúpulos y amenazas constantes, el profesor debe tomar decisiones que pondrán a prueba no solo su ingenio, sino también su moral.

En este viaje, entabla contacto con personajes que marcarán su destino, como Frank (John Goodman), un prestamista de métodos directos; Neville Baraka (Michael Kenneth Williams), un gánster que no perdona errores; y Amy Phillips (Brie Larson), una de sus estudiantes, con quien desarrolla una relación que aporta matices emocionales en medio del caos.

El elenco de la película "El apostador"

Mark Wahlberg

John Goodman

Brie Larson

Michael Kenneth Williams

George Kennedy

Jessica Lange

Richard Schiff

Andre Braugher

Emory Cohen

Domenick Lombardozzi

El apostador Netflix 2

Cuál es el mensaje de "El apostador"

Más allá de su aparente temática sobre el mundo de las apuestas, la película funciona como una reflexión sobre la autodestrucción y la posibilidad o imposibilidad de cambiar. Jim Bennett no es un héroe tradicional: es un hombre que, a pesar de tener una vida establecida, se deja llevar por impulsos que lo acercan al desastre.

Este enfoque psicológico es uno de los elementos que más han valorado los críticos y que explica por qué sigue generando conversación incluso años después de su estreno.

El apostador Netflix 3

Qué dice la crítica sobre "El apostador"

En su lanzamiento en 2014, El apostador tuvo una recepción dividida. Algunos críticos elogiaron su ritmo y actuaciones, mientras que otros cuestionaron su tono sombrío. Sin embargo, la llegada a Netflix ha demostrado que existe un público ávido de este tipo de historias. En foros y redes sociales, muchos usuarios destacan la intensidad de Wahlberg y la sutileza de Brie Larson como contrapunto emocional.

El boca a boca digital ha sido determinante para que la cinta alcance el puesto número cuatro en el ranking global de la plataforma, compitiendo con grandes estrenos y producciones originales.

Tráiler de "El apostador" en Netflix