Netflix y Millie Bobby Brown se lucen con la película que rompe récords y es el gran estreno del 2025.

En este contexto aparece Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown. Se trata de una joven huérfana que, convencida de que su hermano Christopher sigue con vida, inicia un viaje a través del suroeste de Estados Unidos. A su lado la acompañan dos personajes fundamentales: Cosmo, un robot con apariencia de caricatura, y Keats, un contrabandista de poca monta interpretado por Chris Pratt.

El guion combina acción con un trasfondo emocional: Michelle no solo busca a su hermano, sino también respuestas sobre el sentido de la vida en una sociedad deshecha.

Estado eléctrico Netflix 2

Millie Bobby Brown brilla en Netflix

Desde su debut en Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Netflix. En Estado eléctrico, su personaje representa tanto la resiliencia como la vulnerabilidad de una generación que creció sin certezas.

Michelle es una adolescente huérfana que desafía las imposiciones de un entorno hostil. Su viaje no es solo físico, sino también emocional: enfrenta pérdidas, cuestiona la moralidad de quienes la rodean y se ve obligada a tomar decisiones que definen su futuro.

Estado eléctrico Netflix 3

El elenco de "Estado eléctrico" con Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown

Chris Pratt

Ke Huy Quan

Stanley Tucci

Giancarlo Esposito

Jason Alexander

Woody Norman

Woody Harrelson

Anthony Mackie

Brian Cox

Estado eléctrico Netflix 4

Los hermanos Russo, reconocidos por su trabajo en Marvel

Anthony y Joe Russo se consolidaron en Hollywood con blockbusters que rompieron récords de taquilla. Sin embargo, con Estado eléctrico buscaron dar un paso más allá. En lugar de limitarse a una superproducción de efectos, apostaron por una narrativa que combina lo visual con lo íntimo.

Su meta era crear una obra que compitiera con las franquicias más grandes del cine, pero que también ofreciera un relato independiente y emocional. Netflix les brindó libertad creativa y un presupuesto sin precedentes, confiando en que el resultado pudiera atraer tanto a fanáticos del cine de acción como a quienes buscan historias más profundas.

Anthony y Joe Russo

Por qué ver "Estado eléctrico" en Netflix

Con Estado eléctrico, Netflix demuestra que está dispuesta a competir directamente con los grandes estudios de Hollywood. La estrategia es clara: ofrecer contenidos exclusivos de altísimo presupuesto que no se encuentren en ningún otro servicio de streaming.

Este movimiento busca reforzar la posición de la compañía en un momento en el que la competencia con Disney+, HBO Max, Apple TV+ y Amazon Prime Video es cada vez más intensa. La idea es que el suscriptor sienta que en Netflix siempre encontrará la siguiente gran película del momento.

Tráiler de la película "Estado eléctrico"