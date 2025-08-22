En vivo Radio La Red
Netflix y Millie Bobby Brown se lucen con la película que rompe récords y es el gran estreno del 2025

La película más cara de Netflix, con Millie Bobby Brown como protagonista, ya está disponible y sorprende con su historia retrofuturista.

"Estado eléctrico" es la nueva apuesta de Netflix y ya está generando debate en la industria del cine. El film, protagonizado por Millie Bobby Brown y Chris Pratt, busca posicionarse como un éxito global y competir directamente con los grandes estrenos de Hollywood.

No es solo un estreno más: con un presupuesto de u$s320 millones, se convirtió en la producción más costosa en la historia de Netflix, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, reconocidos por su trabajo en el universo cinematográfico de Marvel.

El dinero no solo se destinó a reunir a un elenco de primera línea, sino también a la construcción de escenarios retrofuturistas, efectos visuales de última generación y un universo narrativo que combina acción, ciencia ficción y drama en una mezcla diseñada para atrapar al espectador.

De qué trata "Estado eléctrico" en Netflix

La trama sitúa al espectador en una versión alterna de los años 90, marcada por las secuelas de una rebelión de robots que cambió el rumbo de la sociedad. La humanidad, en ese universo distópico, eligió expulsar a los autómatas tras un levantamiento fallido. Sin embargo, la herida de aquella guerra permanece abierta.

En este contexto aparece Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown. Se trata de una joven huérfana que, convencida de que su hermano Christopher sigue con vida, inicia un viaje a través del suroeste de Estados Unidos. A su lado la acompañan dos personajes fundamentales: Cosmo, un robot con apariencia de caricatura, y Keats, un contrabandista de poca monta interpretado por Chris Pratt.

El guion combina acción con un trasfondo emocional: Michelle no solo busca a su hermano, sino también respuestas sobre el sentido de la vida en una sociedad deshecha.

Millie Bobby Brown brilla en Netflix

Desde su debut en Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Netflix. En Estado eléctrico, su personaje representa tanto la resiliencia como la vulnerabilidad de una generación que creció sin certezas.

Michelle es una adolescente huérfana que desafía las imposiciones de un entorno hostil. Su viaje no es solo físico, sino también emocional: enfrenta pérdidas, cuestiona la moralidad de quienes la rodean y se ve obligada a tomar decisiones que definen su futuro.

El elenco de "Estado eléctrico" con Millie Bobby Brown

  • Millie Bobby Brown
  • Chris Pratt
  • Ke Huy Quan
  • Stanley Tucci
  • Giancarlo Esposito
  • Jason Alexander
  • Woody Norman
  • Woody Harrelson
  • Anthony Mackie
  • Brian Cox
Los hermanos Russo, reconocidos por su trabajo en Marvel

Anthony y Joe Russo se consolidaron en Hollywood con blockbusters que rompieron récords de taquilla. Sin embargo, con Estado eléctrico buscaron dar un paso más allá. En lugar de limitarse a una superproducción de efectos, apostaron por una narrativa que combina lo visual con lo íntimo.

Su meta era crear una obra que compitiera con las franquicias más grandes del cine, pero que también ofreciera un relato independiente y emocional. Netflix les brindó libertad creativa y un presupuesto sin precedentes, confiando en que el resultado pudiera atraer tanto a fanáticos del cine de acción como a quienes buscan historias más profundas.

Por qué ver "Estado eléctrico" en Netflix

Con Estado eléctrico, Netflix demuestra que está dispuesta a competir directamente con los grandes estudios de Hollywood. La estrategia es clara: ofrecer contenidos exclusivos de altísimo presupuesto que no se encuentren en ningún otro servicio de streaming.

Este movimiento busca reforzar la posición de la compañía en un momento en el que la competencia con Disney+, HBO Max, Apple TV+ y Amazon Prime Video es cada vez más intensa. La idea es que el suscriptor sienta que en Netflix siempre encontrará la siguiente gran película del momento.

Tráiler de la película "Estado eléctrico"

