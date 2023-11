Nicole Neumann confesó la estrategia que hizo en su casamiento para que los invitados "entren en confianza"

Entonces, explicó: “El día anterior para que familias y amigos de ambos novios entren en confianza, ya que muchos viven en Buenos Aires y otros en Neuquén. Un vestido corto pero con toques 'bride to be'!".

Sobre el look que eligió para el casamiento, dijo: “queríamos algo de día, muy 'yo' , que no dejara de ser 'novia' !!!! Elegante, pero en un viñedo al aire libre, como me gusta vivir! Y uno de los lugares donde tuvimos nuestro primer fin de semana juntos en Neuquén (y dejar “el vestido“ para la ceremonia religiosa)", evento que será el próximo 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz.