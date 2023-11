Nicki Nicole mandó al frente a Nico Occhiato y reavivó los rumores de romance con Flor Jazmín Peña

"Nico ahora que estas con una nueva chica, pueden ir juntos al show", disparó Nicki. Ahí, Occhiato, a la defensiva, le respondió: "Perdón, vos también estás en pareja. Vos estás en pareja, vos sos la que está en pareja".

La cantante ratificó su vínculo con Peso Pluma y dijo: "Yo puedo ir con Hassan y vos vas con Flor Jazmín". El conductor, enseguida, le contestó: "Vos estás en pareja, nosotros no".

El desubicado comentario de Nacho Elizalde a Flor Jazmín Peña tras los rumores de romance con Nico Occhiato

En Luzu TV se vivió un tenso momento entre Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, después de que el conductor lanzara una filosa afirmación en relación al supuesto romance entre Peña y Nico Occhiato.

"Hasta que te llevan a Miami", disparó Elizalde en el programa Nadie dice nada. Ahí, uno de los productores pegó un grito y Flor le respondió: "Es completamente machista el comentario, Nacho".

"O sea, ¿solo fui a Miami porque él (señalando a Ochiatto) solo me quiere cog...?", le preguntó la influencer. "No, no, no confíes en los varones hasta que te llevan a Miami", reiteró Elizalde.

"No entiendo. Yo fui a laburar a Miami", sostuvo Flor. "De laburo, pero te lleva un hombre en quien confiás", agregó Elizalde. "Es medio raro el comentario", intervino Nico.

"Sí, está fuera de lugar, laburo hace tres años acá. Vivimos viajando, fuimos a hacer una nota. La rompimos. Que se reduzca todo a que me fui a cog.. con Nico Occhiato...", le respondió.

Recientemente se reavivó el rumor de romance entre Flor Jazmín Peña y Occhiato. Ellos se conocieron hace cuatro años cuando fueron pareja campeona del Bailando.