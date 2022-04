Niña tuvo liendres durante 6 meses y les llegaron hasta el cuello

La pequeña tiene una discapacidad, lo que impedía que sus padres pudieran efectuar la limpieza con precisión, razón por lo que decidieron ponerse en manos de una profesional.

Cuando apareció la niña y revisó su cabeza, la especialista quedó atónita por la enorme infestación, con piojos arrastrándose por todo el cuero cabelludo, el cuello y la ropa de la pobre niña.

Maroun explicó por qué no se pudo llevar a cabo una de las soluciones más fáciles. “Por lo general, este caso se habría resuelto mejor afeitando el cabello, pero para una niña de 12 años que básicamente era una Rapunzel morena, no querían hacer eso”, argumentó.

“Pasé unas tres horas en cada encuentro ‘peinando’ su cabello. Había algunos lugares a los que ni siquiera pude acercarme durante el primer tratamiento”, revela.

Y para dimensionar el fenómeno que se hizo viral, asegura: “Encima de su oreja estaba llena de huevos y habían provocado que el cabello se quedara atrapado en una masa pegajosa”.

