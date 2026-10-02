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No es la primera vez: Importante actor se cansó y le puso los puntos a todos en pelno show

Escándalo en un show: importante actor se enojó en vivo y apuntó contra la gente: "Pagar no da derecho", enterate.

No es la primera vez: Importante actor se cansó y le puso los puntos a todos en pelno show

Juan Gil Navarro protagonizó un tenso momento durante una función de Misery, la obra que comparte con Julia Calvo en el Teatro Metropolitan de la calle Corrientes. En medio de la presentación, el actor decidió frenar la función para hacerle un fuerte reclamo al público por una situación que, según explicó, se volvió cada vez más molesta.

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El protagonista de la obra interrumpió durante unos minutos y habló directamente con los espectadores. El motivo: el uso reiterado de celulares durante la función, algo que comenzó a incomodarlo y que terminó provocando su reacción.

“Es profundamente molesto”, expresó Gil Navarro mientras pedía respeto por quienes estaban sobre el escenario y por aquellos espectadores que sí estaban concentrados en la obra.

Pero el actor fue todavía más contundente y apuntó particularmente contra quienes sacan fotos o utilizan el flash durante la función.

“Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro”, lanzó, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El momento quedó registrado en video y las imágenes no tardaron en viralizarse. La reacción del actor generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, algunos de los cuales coincidieron con su reclamo mientras que otros cuestionaron la manera en que decidió plantearlo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Juan Gil Navarro tiene un episodio de este tipo durante una obra de teatro.

Hay un antecedente que se remonta a 2012, cuando el actor protagonizaba Las brujas de Salem junto a Lali Espósito. La obra, basada en el clásico de Arthur Miller, tenía una duración de aproximadamente dos horas y media y reunía a un público muy diferente al que habitualmente seguía a la cantante por su trabajo con los Teen Angels.

En aquella oportunidad, durante una función de domingo, tres celulares sonaron en plena obra. Pero eso no fue todo.

Según se informó en aquel momento, un grupo de chicas que estaba ubicado en la primera fila comía papas fritas y hacía ruido con el paquete. Además, se trataba de fanáticas de Lali que ya habían asistido anteriormente a ver la puesta.

El ruido terminó sacando de concentración al actor. Gil Navarro interrumpió la función, se acercó hasta las espectadoras y les pidió el paquete de papas fritas. Después retomó la obra y continuó con su trabajo.

Una vez terminada la función, explicó por qué había reaccionado de esa manera. Desde el escenario, sostuvo, tanto él como sus compañeros respetaban al público y necesitaban silencio para poder concentrarse y llevar adelante la obra.

Más de una década después, la situación vuelve a repetirse con un elemento diferente, pero con el mismo reclamo de fondo: el comportamiento de los espectadores durante una función.

Esta vez fueron los celulares, las fotografías y el uso del flash los que hicieron que Juan Gil Navarro decidiera frenar Misery y hablar directamente con quienes estaban en la sala.

Y su frase quedó resonando: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro”.

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En pocas palabras

  • Actor enojado: Juan Gil Navarro frenó la obra Misery por el uso de celulares y flashes.
  • Reclamo al público: El actor enfatizó que
Resumen generado por Thinkindot AI
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