En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Dulce
Cocina
Cocina

Pionono con dulce de leche y coco: la receta fácil y deliciosa para hacer en casa

El pionono con dulce de leche y coco combina una masa esponjosa con un relleno cremoso y una cobertura irresistible

El pionono con dulce de leche y coco combina una masa esponjosa con un relleno cremoso y una cobertura irresistible

El pionono con dulce de leche y coco combina una masa esponjosa con un relleno cremoso y una cobertura irresistible

El pionono con dulce de leche y coco es una de esas preparaciones clásicas que combinan una masa liviana y esponjosa con un relleno cremoso y una cobertura irresistible. Es una opción ideal para preparar un postre casero en poco tiempo o acompañar una merienda.

Leé también Postre de banana y dulce de leche: la receta fácil, sin horno y en pocos pasos
Capas de galletas de vainilla, crema chantillí, banana y dulce de leche se combinan en este postre cremoso, ideal para disfrutar bien frío.

Ingredientes para el pionono de dulce de leche y coco

  • 5 huevos
  • 50 g de azúcar blanca común
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 50 g de miel de abeja
  • 50 g de harina 0000, o la más refinada disponible, sin leudante

Para preparar el molde

  • Rocío vegetal o manteca derretida, para fijar y pincelar el papel manteca

Para el relleno y la cobertura

  • Aproximadamente 150 g de dulce de leche repostero
  • Dulce de leche común, cantidad necesaria para cubrir el exterior
  • Coco rallado, cantidad necesaria
  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria para el enrollado

Cómo hacer el pionono con dulce de leche y coco

(La receta corresponde al canal de YouTube de la cocinera Isabel Vermal)

1. Preparar la placa y precalentar el horno

Utilizar una placa para horno de aproximadamente 40 x 30 cm. Colocar un pliego de papel manteca en la base y fijarlo con un poco de rocío vegetal. Luego, pincelar toda la superficie del papel con manteca derretida o agregar rocío vegetal.

Este procedimiento debe realizarse antes de comenzar con el batido. Precalentar el horno a 170 °C.

2. Preparar el batido

Colocar los 5 huevos en un bowl y añadir el azúcar, la esencia de vainilla y la miel.

Batir con batidora eléctrica a velocidad alta durante 8 a 10 minutos, hasta alcanzar el denominado punto letra o cinta. La preparación debe quedar muy espumosa y sostenida. Al levantar los batidores, la mezcla que cae debe mantener su forma sobre la superficie durante algunos segundos.

3. Incorporar la harina

Tamizar los 50 g de harina 0000 directamente sobre el batido.

Integrar con una espátula mediante movimientos envolventes y delicados, para conservar el aire incorporado durante el batido.

4. Hornear la masa

Volcar la preparación sobre la placa previamente acondicionada y distribuirla de manera pareja.

Llevar al horno a 170 °C durante aproximadamente 14 minutos. La masa estará lista cuando presente un ligero dorado, los bordes estén sutilmente arrugados y, al tocarla suavemente con la yema del dedo, no quede marcada la huella.

5. Desmoldar y enrollar mientras está tibio

Retirar la placa del horno y trabajar rápidamente mientras la masa todavía permanece tibia. No conviene dejar que se enfríe por completo antes de enrollarla.

Pasar suavemente la punta de un cuchillo por los bordes para despegar el pionono. Espolvorear azúcar impalpable sobre un trapo de cocina limpio y dar vuelta la masa junto con el papel manteca.

Retirar cuidadosamente el papel, espolvorear nuevamente la superficie con azúcar impalpable y enrollar el pionono tibio junto con el trapo.

Dejarlo enfriar completamente enrollado para que conserve la forma.

6. Rellenar y tensar

Una vez que el pionono esté completamente frío, desenrollarlo con cuidado y distribuir aproximadamente 150 g de dulce de leche repostero sobre toda la superficie.

Volver a enrollar comenzando por el rulo central. Para compactar el rollo y darle firmeza, envolverlo con el trapo, sostener la estructura con una mano y tirar firmemente del extremo del trapo con la otra para tensarlo.

7. Cubrir con dulce de leche y coco

Extender una capa fina de dulce de leche común sobre todo el exterior del pionono. De esta manera, el coco rallado podrá adherirse fácilmente.

Cubrir generosamente toda la superficie con coco rallado.

8. Emparejar y servir

Pasar el pionono a una fuente. Con un cuchillo de serrucho o panero, realizar cortes suaves y pausados en ambos extremos para retirar las puntas y conseguir una presentación más prolija.

Cortar en porciones y servir. El resultado es un pionono esponjoso, cremoso y con una cobertura de coco que aporta un agradable contraste de textura.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dulce Cocina Recetas Hacks
Notas relacionadas
Alfajores de chocolate con dulce de leche y merengue italiano: cómo hacerlos en casa
El postre de banana split que se hace con 4 ingredientes y es irresistible
Olor a humedad dentro del placard: cómo eliminarlo de forma efectiva con el truco de un arquitecto

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar