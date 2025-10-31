Noche, boliche y besos: Quién es Meri Deal, la uruguaya que estuvo con Franco Colapinto

Con millones de reproducciones y giras multitudinarias, esa etapa fue el trampolín que la llevó a consolidarse como una de las voces femeninas más frescas del pop latino.

En 2023, Meri lanzó su primer álbum solista, “Amores Náufragos”, una obra que combina melodías suaves con letras personales. “Escribo para entenderme, para sanar. Es mi forma de hacer catarsis”, dijo sobre el proyecto que la mostró más íntima y emocional que nunca.

Sus canciones hablan de amor, desamor y resiliencia, con metáforas que remiten al mar y a la naturaleza, dos símbolos recurrentes en su vida y su arte. “Lo que escribo y canto es un reflejo de lo que siento, de mis momentos buenos y malos, de lo que me hace reír y llorar”, explicó.

El apellido Mascia no le es ajeno al mundo mediático. Meri es prima de Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano 2024. Ambos mantienen una relación cercana y se apoyan mutuamente en sus carreras artísticas. “Es lindo tener a alguien de la familia en un espacio tan visible”, comentó ella en una entrevista reciente.

Esa conexión familiar, sumada a su vínculo con Franco Colapinto, convierte a Meri en una figura en el centro del interés mediático, donde confluyen música, televisión y deporte.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, las señales son cada vez más fuertes. Cercanos a ambos aseguran que la relación entre Meri y Franco va viento en popa y que incluso planean verse más seguido, pese a las apretadas agendas que los separan entre carreras, giras y compromisos.

El dato que más llamó la atención fue que fueron vistos compartiendo un evento social en México, donde se mostraron cómplices y sonrientes. Desde entonces, los rumores no pararon de crecer.