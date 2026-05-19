Una candidata "sacude" la campaña política con sus videos de twerking

Lejos de retroceder ante las críticas, Campbell defendió públicamente su estilo de campaña y aseguró que “los políticos tradicionales ya no conectan con la gente”. Según explicó, su objetivo es romper con la imagen clásica de Washington y acercarse a una generación acostumbrada a consumir información política a través de redes sociales y contenido breve.

Qué es el twerking

Se puede definir al "twerking" como un estilo de baile basado principalmente en movimientos rápidos y repetitivos de las caderas, los glúteos y las piernas, generalmente con las rodillas flexionadas y el torso inclinado hacia adelante. En fin. Muchos de sus seguidores ya anunciaron que meterán su sobre en la urna en las próximas elecciones.

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El twerking, un argumento político "imbatible"

Eso es lo que debe pensar esta candidata por el partido demócrata de Michigan. Campbell está siendo duramente criticada por su serie de videos de campaña en TikTok, donde aparece haciendo twerking, sincronizando canciones y posando mientras sacude su cadera y baila para atraer el interés de posibles votantes.

Claro que la capacidad de debate y la fuerza de sus ideas quedarán para más adelante. Tal vez, en el Congreso, si resulta electa. Madre soltera de 32 años, Campbell inundó sus redes sociales con clips donde baila, responde a críticos y expone sus opiniones políticas como parte de su campaña para el distrito 13 del Congreso de Michigan, que incluye partes de Detroit y varios suburbios.

campaña política La diputwerking en campaña. En dos momentos. ¿Con cuál conseguirá más votos? (Foto: A24.com)

Algunos de sus videos más polémicos explotaron en redes en los últimos días y acumularon millones de reproducciones, como es fácil de suponer con solo ver uno de ellos. Mientras, algunos críticos aseguraban que es una muestra de que “los demócratas no están enviando a los mejores”.

En uno de los videos difundidos, Campbell aparece moviendo el cuerpo frente a cámara. En otro, baila sobre una mesada de cocina y se define a sí misma como una “mujer con clase”.

La candidata es estudiante de Derecho y miembro del sindicato automotriz United Auto Workers. Compite contra el congresista Shri Thanedar en unas primarias demócratas muy disputadas. Pero en materia de bailes y meneo, le gana por varios cuerpos.

El sitio oficial de campaña de Campbell destaca que estuvo en la cárcel y muestra cuatro fotos policiales previas. Además, ella misma se presenta como una “mujer de clase trabajadora” y no como una política profesional.

“No estoy aquí para fingir que soy perfecta. No estoy aquí para sonreírte en la cara y apuñalarte por la espalda después”, afirma la biografía de su página web.

twerk y las críticas a favor o en contra, pero que hablen. No le importa a la diputada "Twerker". (Foto: Gentileza NYPost)

“Más de la mitad de nosotros trabajamos en servicios, comercio minorista, salud o en la industria automotriz. Fui bartender, moza, asistente de enfermería certificada y trabajadora automotriz de tercera generación”, continuó.

En la galería de imágenes hay para contrastar. Las que tiene carteles hechas por ella misma, con algunas consignas y las otras. Las del "twerking". Por lo visto, al menos en las redes, con las últimas consigue una repercusión muchísimo mayor. Aunque nadie puede asegurar que el éxito viral se traduzca en votos en noviembre.

“Estuve en la cárcel. Fui juzgada. Y me levanté nuevamente, como muchísima gente de acá", sostiene Shelby. Por las dudas, sacude su cuerpor con ritmo, como para tratar de ganarse a los indecisos.