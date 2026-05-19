Marcela Baños furiosa contra APTRA por los Premios Martín Fierro: "¡Siempre me voy del or..!"

"¿No lo merecemos? ¿Nunca nada? ¿Siempre en en fondo del tacho? No sé si es un tema de APTRA o Telefe pero siempre pasa lo mismo con los mismos, eso es lo que yo veo en los Martín Fierro y por eso siempre me voy del or.. porque me da bronca porque realmente queremos ganarlo y sentimos que lo merecemos", continuó la panelista ante la atenta mirada de sus compañeros.

Y en ese sentido cuestionó: "Con todo el respeto del mundo: Lizy te banco, pero en el premio a la música terminan hablando de temas que no tienen nada que ver. Estas premiando un programa musica y no se habló de música. Me quedo con un sabor siempre amargo".

"La entiendo a Georgina, yo también tengo 27 años de vivo, a mí no me van a decir lo que es la televisión. Soy una mina que entré por un casting, me siento solita y no tengo todo el padrinazgo ni nadie que habla por mí. No valoran nada", cerró Marcela Baños furiosa.

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Alejandro Guatti contó qué habló con Diego Brancatelli tras su polémico gesto en los Martín Fierro

Alejandro Guatti contó en Intrusos (América Tv) qué charló con Diego Brancatelli al enterarse de su gesto en los Premios Martín Fierro cuando ganó en la terna mejor movilero donde también se encontraba Cecilia Insinga, esposa del periodista.

El cronista se refirió al gesto de Diego Brancatelli cuando ganó el Martín Fierro, que quedó en evidencia al aire, y contó qué fue lo charló con él al enterarse de lo ocurrido.

"Lo raro de todo esto es que yo gano, voy a hacer las fotos diez minutos y por donde salgo justo estaba la mesa de ellos. Me acerco a Cecilia a saludarla que la conozco de la calle y palabras muy lindas de ella. Él estaba como al costado, nos saludamos y nada más", precisó Guatti.

Y cerró sobre la polémica que se generó: "Con él tengo buena onda pero después me dijeron y cuando salgo de la fiesta le pregunté qué había pasado y me dice: 'no que dicen que yo te puse cara a vos...'. Lo que me explicó era como la bronca que no había ganado la mujer, raro".