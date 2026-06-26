Nueva denuncia contra Nacho Levy: habló una periodista que fue su pareja durante dos años

Con visible emoción, explicó que recién con el paso del tiempo pudo comprender lo que había vivido. “Yo con el tiempo puedo hablar, después de 20 años. Hoy, por suerte, mi presente es una relación sana, de mucho amor. Tengo un nene de ocho años. Pude cambiar, pude revertir, pude seguir laburando en el medio.”

Según relató, durante mucho tiempo no encontró las herramientas para ponerle nombre a aquella experiencia. “Entendí con el tiempo que había sido una relación violenta, que había sido una relación que me había llenado de inseguridades, de miedos, de no contar.”

También recordó que, cuando ocurrió esa relación, el contexto social era muy distinto.

“Hace 20 años nadie hablaba de esto, ¿no?”, Monachelli explicó que durante años creyó que Levy había cambiado y por eso nunca sintió la necesidad de hacer pública su historia.

“Pensé que esta persona había cambiado, o quise creer eso. Lo veía en las redes sociales, mantuve quizás algún mensaje en algún momento, sé que tuvo una hija.”

La periodista contó además cuál fue el momento que marcó el final definitivo de aquella relación: “Yo pude salir después de esa relación porque una persona muy allegada de él, que jamás la nombraría, pero fue otra mujer, me dijo: ‘Vos te merecés algo mejor, dejalo’.”

Luego describió lo que ocurrió tras tomar esa decisión: “Cuando yo lo dejo, tuve que cambiar hasta el número de teléfono porque se me quedaba sin batería de la cantidad de veces que llamaban y mensajes.”

Durante su testimonio también reflexionó sobre el silencio que mantuvo durante tantos años y el peso que todavía siente por no haber hablado antes.

“Yo no lo conté y no sé si lo hubiese contado antes y hubiese salvado quizás a alguna de las chicas que hoy lo está contando.”

En otro tramo de su relato hizo referencia a quienes cuestionan públicamente los tiempos en los que las víctimas deciden hablar.

“Para las Julias y los que aparezcan hablando, yo lo único que les voy a decir es que nosotros somos responsables de lo que decimos. Tenemos un micrófono delante. Si no sabés qué decir, Julia, no digas nada, porque del otro lado hay un montón de personas que hablan cuando pueden, como quieren, si quieren.”

Finalmente, dejó una profunda reflexión sobre el proceso que atravesó durante estas dos décadas: “Yo en estos 20 años entendí mucho de los tiempos de las víctimas y me volví quizás muy empática cuando escucho a otras personas que lo dicen como quieren, cuando pueden.”

Y cerró con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse: “Yo no quería pegarle a alguien que está en el piso. Solo digo que, si lo hubiese dicho antes y no lo dije... bueno, lo estoy diciendo ahora. Nunca es tarde para tratar de decir la verdad.”

Las declaraciones de Sofía Monachelli se suman al creciente impacto que provocaron las denuncias de Cecilia Ce y al mensaje publicado por Gloria Carrá, mientras el caso continúa generando repercusiones y mantiene a Nacho Levy en el centro de la escena pública.