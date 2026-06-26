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La Justicia confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino por evasión impositiva

La Cámara en lo Penal Económico rechazó los recursos presentados por las autoridades de la AFA y ratificó los procesamientos en una causa por más de $19.000 millones en impuestos y aportes patronales. También quedó confirmado el procesamiento de la entidad.

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La Cámara en lo Penal Económico rechazó los recursos presentados por las autoridades de la AFA. (Foto: archivo)

La Cámara en lo Penal Económico rechazó los recursos presentados por las autoridades de la AFA. (Foto: archivo)

La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respectivamente, en una causa que investiga una presunta evasión impositiva. El tribunal también ratificó el procesamiento de la propia entidad y rechazó los recursos presentados por los acusados.

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La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que atribuye a la AFA el incumplimiento en el pago de más de $19.000 millones correspondientes a impuestos y aportes patronales.

La decisión fue adoptada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes respaldaron la resolución dictada en primera instancia por el juez federal en lo penal y económico Diego Amarante.

Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos acompa&ntilde;ando al seleccionado argentino durante el Mundial de Clubes. (Foto: archivo)

Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando al seleccionado argentino durante el Mundial de Clubes. (Foto: archivo)

Las apelaciones rechazadas

La Cámara en lo Penal Económico ratificó los procesamientos luego de declarar desiertos los recursos de apelación presentados por las defensas. Según indicaron fuentes judiciales, la decisión se tomó porque el abogado defensor solicitó la postergación de la audiencia prevista para sostener los planteos una vez que ya había vencido la fecha fijada para su realización.

En la misma resolución, el tribunal dejó sin efecto los procesamientos de Cristian Malaspina y Víctor Blanco, ambos exsecretarios de la AFA, al considerar que resultaban prematuros. Igual criterio aplicó respecto de Gustavo Lorenzo.

Los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre los tres dirigentes con el objetivo de reunir mayores elementos de prueba que permitan determinar si corresponde mantenerlos vinculados al expediente.

La acusación contra la AFA

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas con tributos y aportes a la Seguridad Social que habrían sido retenidos y no depositados dentro de los plazos correspondientes.

De acuerdo con la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención al descontar impuestos y cargas sociales a terceros, utilizando posteriormente esos recursos como mecanismo de financiamiento.

Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención al descontar impuestos y cargas sociales a terceros. (Foto: archivo)

Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención al descontar impuestos y cargas sociales a terceros. (Foto: archivo)

Cuando la investigación avanzó, desde la AFA rechazaron las acusaciones contenidas en la denuncia impulsada por la ARCA.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

La situación de Tapia y Toviggino

Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando al seleccionado argentino durante el Mundial de Clubes. Para concretar ese viaje debió solicitar autorización judicial, ya que el procesamiento vigente le impedía salir del país sin permiso del tribunal.

En el caso de Pablo Toviggino, todo indica que permanece en la Argentina, dado que no registró ningún pedido de autorización ante la Justicia para viajar a Estados Unidos.

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