La Justicia confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino por evasión impositiva

En la misma resolución, el tribunal dejó sin efecto los procesamientos de Cristian Malaspina y Víctor Blanco, ambos exsecretarios de la AFA, al considerar que resultaban prematuros. Igual criterio aplicó respecto de Gustavo Lorenzo.

Los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre los tres dirigentes con el objetivo de reunir mayores elementos de prueba que permitan determinar si corresponde mantenerlos vinculados al expediente.

La acusación contra la AFA

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas con tributos y aportes a la Seguridad Social que habrían sido retenidos y no depositados dentro de los plazos correspondientes.

De acuerdo con la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención al descontar impuestos y cargas sociales a terceros, utilizando posteriormente esos recursos como mecanismo de financiamiento.

Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención al descontar impuestos y cargas sociales a terceros. (Foto: archivo)

Cuando la investigación avanzó, desde la AFA rechazaron las acusaciones contenidas en la denuncia impulsada por la ARCA.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

La situación de Tapia y Toviggino

Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando al seleccionado argentino durante el Mundial de Clubes. Para concretar ese viaje debió solicitar autorización judicial, ya que el procesamiento vigente le impedía salir del país sin permiso del tribunal.

En el caso de Pablo Toviggino, todo indica que permanece en la Argentina, dado que no registró ningún pedido de autorización ante la Justicia para viajar a Estados Unidos.