Flor Peña desmiente una fuerte información sobre su arreglo con Luzu y así reacciona ante la prensa

Así las cosas, este viernes desde Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich leyó la "palabra del entorno de Florencia Peña", frente a esta supuesta cifra. "Yo hablé con gente que me dijo esto", deslizó el conductor uruguayo mientras buscaba un mensaje en su teléfono celular.

Adrián Pallares recordó entonces que Marina Calabró había contado ayer en PrimiciasYa (América TV) que la indemnización de Florencia Peña sería de unos 200 millones de pesos, y que esa información había circulado durante todo el día. Fue allí que remarcó el contacto directo que su compañero tiene con la actriz y su entorno cercano, motivo por el cual les llamó la atención el monto de ocho ceros con un 2 adelante que trascendió y que luego replicaron en LAM.

"Del lado de Florencia Peña, la frase (ante esta versión) es "están tirando fruta", reveló entonces Lussich y tras ello compartieron con la audiencia la cobertura que el programa hizo en la noche del jueves sobre la salida del teatro de la actriz en el Paseo La Plaza, donde protagoniza Las hijas -junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa-.

Allí pudo verse el cronista en sus varios infructuosos intentos por llegar hasta la actriz, tanto en la puerta de la sala teatral como en el estacionamiento subterráneo del complejo. Pero en ambas oportunidades el mensaje de la producción de la obra para con el notero fue de una negativa absoluta.

Así, tras montar guardia en la puerta de la cochera, las cámaras de Intrusos lograron captar la rápida salida de Florencia a bordo de su camioneta gris, con las ventanillas cerradas, y acelerando de golpe en el momento que Alfonso Oliva le hizo señas para intentar obtener su palabra, dejando en claro que no quería hablar del tema.

Cuál fue el explosivo pedido de Marley a Nico Occhiato para su regreso a Luzu y que involucra a Florencia Peña

Luego del fuerte revuelo que se generó en Luzu por la difusión de la falsa información sobre el padre de Lionel Messi, Ángel de Brito reveló una conversación que mantuvo con Marley, en la que el conductor le adelantó que la próxima semana tendrá un encuentro decisivo con Nicolás Occhiato para definir cómo continuará la situación.

Fue el propio Marley quien le confirmó al conductor de LAM que el tema será abordado cara a cara durante su viaje a Estados Unidos. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema. Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", expresó.

Mientras tanto, en Desayuno Americano (América TV), Santiago Sposato dio detalles del principal planteo que Marley llevaría a esa reunión. Según explicó el panelista, el conductor buscará que Florencia Peña vuelva a incorporarse a El show del verano, ciclo que actualmente permanece fuera del aire.

"Marley y Nicolás Occhiato tienen una reunión pendiente que se va a dar en Miami. ¿Qué le va a pedir Marley a Occhiato? Que vuelva Florencia Peña", sostuvo el periodista al revelar el objetivo del encuentro.

En ese mismo análisis, Sposato remarcó que la continuidad del programa beneficiaría a todas las partes involucradas. "A todos les conviene que el programa continúe: a Luzu por una cuestión económica y de programación, a Marley porque también tiene un contrato y el contrato es con Flor Peña", afirmó.

De todas maneras, el panelista aclaró que la decisión final también dependerá de la actriz. "Hay que ver si Flor Peña está en condiciones de seguir. Si Occhiato da el Ok para la vuelta de Flor, el primer llamado se lo va a hacer Marley", aseguró.

El posible regreso del ciclo cobra especial relevancia luego de que trascendiera el reclamo económico que Florencia Peña impulsaría contra Luzu, por una cifra de 200 millones de pesos, tras su salida anticipada del programa pese a que su contrato se extendía hasta diciembre.

En ese escenario, la intención de Marley sería retomar El show del verano con la participación de Florencia Peña, apostando nuevamente por la dupla que encabezaba el envío.

Así, la reunión que Marley y Nicolás Occhiato mantendrán en Miami aparece como un paso clave para definir el futuro inmediato del programa y determinar si finalmente se concreta el esperado regreso de Florencia Peña a Luzu.