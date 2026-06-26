En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Enfermedad
Hacks
Salud

Botulismo: las claves para evitar riesgos en las conservas caseras

Las conservas son una forma práctica de preservar alimentos, pero requieren ciertos cuidados para evitar riesgos para la salud. Qué aspectos conviene tener en cuenta.

Banner Seguinos en google DESK
Las conservas son una forma práctica de preservar alimentos

Las conservas son una forma práctica de preservar alimentos, pero requieren ciertos cuidados para evitar riesgos para la salud.

Las conservas caseras son una excelente forma de prolongar la vida útil de los alimentos, aprovechar frutas y verduras de estación y reducir el desperdicio. Sin embargo, para que sean seguras, es indispensable respetar ciertas normas de elaboración, ya que una mala preparación puede favorecer el desarrollo del botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave.

Leé también Detergente casero para la cocina: el método simple y profesional para lograr una limpieza profunda de la vajilla
Detergente casero: es poisble elabrar este producto en simples pasos sin necesidad de comprarlo en supermercados. 

¿Qué es el botulismo y por qué puede aparecer en una conserva casera?

El botulismo es una intoxicación causada por la toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum. Este microorganismo está presente de manera natural en el ambiente: puede encontrarse en el suelo, sobre la superficie de verduras y hortalizas, en el polvo, el aire e incluso en sedimentos de ríos y mares.

Su presencia, por sí sola, no representa un riesgo para la salud, dado que los ácidos del estómago destruyen la bacteria cuando se ingiere de forma accidental. El problema aparece únicamente cuando encuentra las condiciones ideales para multiplicarse y producir la toxina botulínica.

La bacteria necesita un ambiente sin oxígeno para desarrollar la toxina. Por eso, el mayor riesgo se presenta en las conservas envasadas al vacío, donde precisamente se elimina el aire para prolongar la conservación de los alimentos.

En cambio, las preservas que no permanecen selladas al vacío, como algunos alimentos deshidratados o fermentados, por ejemplo, los hongos secos almacenados en frascos que se abren con frecuencia o el chucrut, no generan de forma permanente ese ambiente anaeróbico, por lo que no representan riesgo de botulismo.

Las conservas selladas mediante calor, ya sea con baño María o mediante olla a presión, requieren una elaboración correcta para que sean realmente seguras.

Cómo hacer conservas caseras seguras según el tipo de alimento

El procedimiento depende, principalmente, del nivel de acidez (pH) de cada alimento.

Los productos de alta acidez, con un pH inferior a 4,5, pueden procesarse mediante baño María, ya que la toxina botulínica no logra desarrollarse en ese tipo de ambiente. En este grupo se encuentran los encurtidos, siempre que se utilice suficiente vinagre para mantener la acidez adecuada.

También ocurre con la mayoría de las mermeladas, ya que las frutas suelen ser naturalmente ácidas. En muchos casos, además, se incorpora jugo de limón para reforzar esa acidez y favorecer la acción de la pectina.

Escabeches caseros: el error más común que puede afectar la seguridad

Existe la creencia de que el aceite o la grasa actúan como conservantes por sí solos, pero eso no es correcto.

Para que un escabeche sea seguro, el alimento debe pasar primero por un medio ácido antes de ser envasado. El aceite no reemplaza la función protectora de la acidez y, por sí solo, no evita el riesgo de botulismo.

Qué alimentos necesitan una olla a presión para hacer conservas

Las carnes, caldos, legumbres, estofados y otros alimentos de baja acidez requieren un tratamiento diferente.

En estos casos, el baño María no alcanza temperaturas suficientes para eliminar el riesgo. Por eso, deben procesarse en ollas a presión específicas para conservas, equipadas con manómetro, capaces de alcanzar temperaturas que destruyen la bacteria y garantizan una conservación segura.

¿Las conservas caseras pierden nutrientes? Qué dice la ciencia

Contrariamente a lo que suele creerse, cocinar y conservar alimentos no siempre implica una pérdida nutricional.

Algunos compuestos incluso aumentan su disponibilidad para el organismo. Es el caso del licopeno presente en el tomate y del betacaroteno de los zapallos y las zanahorias, cuya absorción puede incrementarse hasta un 50% cuando se cocinan junto con grasas saludables, como el aceite de oliva.

Además, preparar conservas caseras permite evitar muchos productos industriales que contienen grandes cantidades de sodio o jarabe de maíz de alta fructosa.

Qué hacer si hay dudas sobre una conserva casera antes de consumirla

Si se desconoce cómo fue elaborada una conserva o existen dudas sobre si se respetaron las medidas de seguridad, hay una forma de reducir el riesgo antes de consumirla.

La toxina botulínica es termolábil, es decir, se destruye con altas temperaturas. Por eso, según explican desde el canal de YouTube especializado en cocina SomoSalvajes, se recomienda hervir el alimento durante 10 minutos, contando el tiempo desde que comienza el punto de ebullición.

Una vez completado ese proceso, el alimento puede consumirse de inmediato. De todos modos, la mejor medida de prevención sigue siendo elaborar las conservas caseras correctamente desde el inicio para garantizar una despensa segura y saludable.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Enfermedad Hacks
Notas relacionadas
Bombones caseros sin azúcar y sin horno: la receta fácil que se prepara con pocos ingredientes
Parkinson: las 5 señales que pueden anticipar la enfermedad
Alerta por un brote de varicela: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar