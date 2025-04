Oriana Sabatini sorprendió al dar su tajante opinión sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“No me gusta ya eso”, sostuvo Oriana muy segura al respecto.

“Ese lío. No soy nadie para opinar, pero no me gusta ver niños así, me da cosita”, indicó.

Entonces, explicó; “los entiendo como persona que tuvo papá famosos, yo me muero si la gente sabía de los quilombos de mis papás cuando era niña y después iba al colegio”.

“Me jodían con una revista de mi madre, no sé si sé peleaban. Pienso en ellos y me da cosita", indicó la morocha hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.