"País del tercer mundo": las críticas a la Argentina de una influencer española que generó polémica

“Las carreteras aquí dan asco. El Gobierno no sé que hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras”, afirmó Méndez en el video que subió a su cuenta de TikTok.

“Por más que digan que esto es Argentina y que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, y la verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay gasolineras”, insistió.

Por otro lado, también se quejó de que no hay señal de celular "en todo el país” y que pinchó dos veces mientras viajaba rumbo a Bariloche. En ese aspecto, negó que el problema fuera la falta de recursos: “No digan que no hay pasta porque el Mundial de Qatar estaba lleno de argentinos y no es barato un boleto hasta Qatar”.

Laura_Mendez_espanola.png La española suele hacer una reseña de cada lugar que visita.

Las reacciones en las redes sociales

Desde ya, las palabras de la influencer generaron diversas reacciones, muchas de ellas críticas contra sus dichos. Así, un usuario afirmó: “Solo un argentino puede decir lo mal que está mi país, mi patria, no hacerlo otro que vive en otro país. Tuvimos malas decisiones, pero ya no más”.

Por otro lado, una usuaria agregó, con algo de ironía: “Cómo no va a pinchar si maneja mientras graba”.