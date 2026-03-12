Palmeritas caseras: la receta fácil para hacerlas crocantes y sabrosas con pocos ingredientes

Una vez que la masa está relajada, se estira en forma rectangular hasta alcanzar unos 2 milímetros de espesor. Aquí aparece el ingrediente clave: una mezcla de tres cucharadas de maicena y una cucharadita de polvo de hornear.

Esta mezcla se distribuye sobre la masa estirada, que luego se enrolla como un “chorizo”, se aplasta y se vuelve a estirar a lo ancho. Finalmente, según se propone en la receta, se dobla en tres partes (como un folleto), generando las capas necesarias para el efecto hojaldrado. Tras un descanso de 30 minutos, la masa estará lista para el toque final.

El horneado perfecto

palmeritascaseras

Para el armado, se estira nuevamente la masa espolvoreando azúcar (se usan unos 150 gramos en total) para que se pegue bien. Un tip para realzar el sabor es pincelar con un poco de manteca derretida antes de dar la forma final, aunque es opcional.

Luego, se enrollan los extremos hacia el centro para formar el clásico “corazón”, se cortan piezas de aproximadamente 1 centímetro de espesor y se llevan a un horno fuerte (200 a 220 °C).

El proceso de cocción lleva unos 10 minutos por lado, hasta que estén doradas. Apenas salen del horno llega el toque de distinción: pincelarlas con un almíbar rápido (partes iguales de agua y azúcar) para darles un brillo irresistible y ese sabor característico de panadería.

Con esta técnica, ya no hay excusas para disfrutar de unas palmeritas recién hechas, súper crocantes y mucho más livianas.