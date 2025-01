Pampita admitió que Mauro Icardi y la China Suárez "la cag..." con algo muy especial

“Voy a decir la verdad, hace muchos años esta era la casa de mis sueños”, admitió la modelo.

“Tenía una amiga que vivía ahí, salimos a caminar por ese barrio y cada vez que pasaba por ahí decía ‘esta es la casa de mis sueños’”, admitió.

“Una vez me enteré que estaba en venta, y la pedí una amiga que me acompañe, con Anita. Me sacaba fotos ahí, después pregunté el precio y y no llegaba yo a pagar esa casa. Pero igual disfruté pasear por adentro”, dijo.

Pampita dijo que era muy especial en la casa, que era súper grande: pileta, gimnasio, quincho cubierto, muchas habitaciones, una escalera “de película”.

Y contó que está contenta que viva la China porque le va a pedir la casa para celebrar el cumpleaños de alguno de sus hijos.