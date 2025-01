Pampita y la triste confesión sobre el nacimiento de Ana que dejó mal parado a Roberto García Moritán

“Lo que me pasó con mis últimos hijos es que, por situaciones de la vida, no pude tener… esos primeros años de vida como a mí me hubiera gustado”, indicó.

“Con Beltrán había fallecido Blanca, (su hija de 6 años que murió en 2012), para mí fue muy complicado. Fue muy difícil, todos los recuerdos que tengo en sus primeros años yo estaba muy triste. Estaba amamantando y llorando a la vez”, indicó sobre ese difícil momento.

“Con Benicio me separé cuando era bebé y también estuve muy triste”, sumó. “Seguramente trate de ser mi mejor versión para ellos pero no pude ser la versión que yo quería”, explicó.

Y, en cuanto la llegada de Ana se sinceró sobre que tuvo que salir rápido a trabajar, señalando los problemas s de su ex Roberto García Moritán.

“Con Ana, había venido la pandemia, había muchos problemas económicos y estaban todos a mis espaldas. Sentía el peso de tener que trabajar mucho apenas había nació”, reveló.

“Llegué a tener tres trabajos: Pampita online a la mañana, show match a la tarde y el reality a la noche. Lo hice embarazada y después seguí cuando Ana nació. Todo el embarazo trabajé un montón, la Noche que la Ana estaba a las 11 de la noche trabajando y la tuve a la madrugada”, dijo.

“A la semana volví porque no tenía licencia maternal, me pagaban tres meses, si no volvía no tenía mi sueldo, que la gente se imagine los que los trabajamos en la tele somos millonarios, no es así”, finalizó.