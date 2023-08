Pampita confesó cuál es su peor miedo si gana Javier Milei en octubre

"Una de las que más me preocupan y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país?", dijo la mujer de Roberto Gacría Moritan, que decidió no participar de las elecciones en donde se iba a presentar como candidato a Jefe Proteño por Republicanos Unidos.

"Los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y como sabemos hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros... No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei", sumó.