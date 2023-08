Quién es la actriz con la que Pampita no trabajaría: "La odia"

"Es un proyecto de mi vida, tengo ganas de hacer comedias románticas", detalló. "¿Pero biográficas?", quiso saber el conductor. "No, hay tantas historias para contar. Yo sería productora y actriz. A la gente le gusta un producto familiar, reírse, pasarla bien. En Argentina hay mucha gente talentosa", sumó.

Embed

Ahí, Yanina Latorre le preguntó si va a trabajar con Vicuña. "No. Lo que yo digo es que no tengo prejuicio si algún día tengo que trabajar con él. Si algún día tiene que pasar, no habría problema", respondió.

El presentador cambió de tema y le dijo a la modelo: "No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?".

"Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", lanzó. "No te lo esperabas de ella...", dijo de Brito. "Sí, me lo esperaba de ella", afirmó.

"¿La volviste a ver cara a cara?", indagó el conductor. Pampita dijo que sí, que no la vio de tan cerca y que no tuvo oportunidad de hablar con ella. Acto seguido, Ángel aclaró que no estaban hablando de Isabel Macedo, con quien la modelo había tenido una feroz pelea por supuestas infidelidades de su pareja de aquel momento, Benjamín Vicuña.

"¿Y a Isabel te la encontraste de nuevo?", le preguntó el conductor. "Sí, rebién", aseguró la mamá de Anita. "Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar", cerró.

Los seguidores de la modelo, a través de Twitter, no tardaron en opinar del tema y se animaron a lanzar nombres. "¡Ay, me perdí! ¿Será Oreiro?", "Romina Gaetani es..."; "Es Romina Gaetani. Alto lío se armó. Fueron tapa de revista con Benjamín"; "Oreiro. Vicuña la engañó con ella cuando hacían la novela en Telefe. Analia Franchín ya lo confirmó a ese amorío y cómo bailaban lambada juntos en un fiesta de equipo", escribieron algunos de los internautas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1691244269749567488&partner=&hide_thread=false "Hay una actriz con la que no trabajaría" @pampitaoficial en #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 15, 2023

Pampita habló del encuentro y foto con la madre de Benjamín Vicuña: "Somos..."

Se sabe del buen vínculo que mantiene como familia Pampita y Benjamín Vicuña por sus hijos y en las últimas horas desde las redes se conoció del encuentro de la modelo y conductora con Isabel, la madre del actor chileno.

Aprovechando la visita de la mujer a Buenos Aires, la modelo y conductora se mostró en una foto que compartió en Instagram súper compinche con la mamá de Vicuña.

Isabel se encuentra en la Argentina y compartió el mismo evento con Pampita y fue una de las de las amigas de la modelo quien reflejó el encuentro con una imagen en Instagram, la cual fue reposteada desde su cuenta por Carolina.

pampita benjamin vicuña mama.jpg

“¡Qué bella mujer Isabel! Tan dulce, compañera y linda”, describió Sonia Alfieri en la historia que subió a su Instagram y donde se las ve a Pampita junto a Isabel a pura sonrisa disfrutando de la tarde soleada en Plaza Alemania, en el barrio porteño de Palermo. En ese momento también se encontraba Brisa, la sobrina de la modelo.

En diálogo con el ciclo Intrusos, América Tv, además de palpitar lo que será el Bailando 2023 que la tendrá otra vez como jurado y las expectativas sobre el nuevo certamen que comienza, Pampita se refirió al encuentro con su ex suegra y comentó cómo es el vínculo que tienen.

"Ella viene mucho a Argentina y es la abuela de mis hijos así que nos encontramos con mucha naturalidad", remarcó la modelo y conductora sobre la buena relación que mantiene con la madre de Benjamín.

Y cerró: "Vino a la plaza a ver jugar a Benicio y estábamos tomando unos mates. Muchísimos años de estar muy cerca, somos familia, la mejor de las ondas".