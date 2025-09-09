Pasaportes defectuosos: cómo detectar los errores y dónde ir a cambiarlos

Un defecto en la fabricación de pasaportes emitidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) provoca que miles de documentos vuelvan a los consulados argentinos y perjudica a quienes necesitan viajar al exterior.
El Gobierno pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad
Un defecto en la fabricación de pasaportes emitidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) provoca que miles de documentos vuelvan a los consulados argentinos y perjudica a quienes necesitan viajar al exterior.
La magnitud del problema se evidenció cuando el Consulado argentino en San Pablo envió, el 22 de agosto, un correo a los residentes argentinos en esa ciudad. Aunque más de 200 mil documentos se encuentran bajo revisión, Renaper estima que entre 5 mil y 6 mil pasaportes presentan fallas reales.
El inconveniente tiene su origen en una tinta negra de seguridad defectuosa, suministrada por un proveedor alemán que abastece las impresoras de pasaportes desde hace 12 años.
Las partidas problemáticas ya fueron retiradas, pero los documentos emitidos en los últimos años, especialmente los tramitados en consulados argentinos en el exterior, presentan mayor probabilidad de estar comprometidos. Los pasaportes emitidos en Argentina con las mismas series requieren revisión, aunque el riesgo es menor.
Los documentos afectados pertenecen a la serie AAL, entre los números AAL314778 y AAL346228, AAL400000 y AAL607599, y AAL616000 y AAL620088. La tinta defectuosa resulta invisible a simple vista y solo detecta equipos de lectura en puestos migratorios, ya que los scanners de los aeropuertos no logran reconocerlos.
Cómo consultar el estado del pasaporte:
Para que los ciudadanos puedan verificar si su pasaporte presenta problemas, Renaper habilitó un chatbot oficial (11 5126-1789)
Iniciar el chat y seleccionar la opción B: Pasaporte.
Elegir D: Cheque de Pasaporte en el siguiente menú.
Ingresar el número del pasaporte (por ejemplo, AAL456671).
El chatbot mostrará la información correspondiente y finalizará la consulta.
Posibles resultados de la revisión:
A) El pasaporte está correcto y no requiere cambios.
B) Es necesario reimprimir el pasaporte, manteniendo el mismo número y sin costo para el titular.
Quienes necesiten reemplazar su documento podrán hacerlo sin costo y de forma inmediata en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, siempre que tengan viajes programados.