Pasaportes defectuosos: cómo detectar los errores y dónde ir a cambiarlos

Pasaportes defectuosos: ¿cuáles son los que presentan fallas?

Los documentos afectados pertenecen a la serie AAL, entre los números AAL314778 y AAL346228, AAL400000 y AAL607599, y AAL616000 y AAL620088. La tinta defectuosa resulta invisible a simple vista y solo detecta equipos de lectura en puestos migratorios, ya que los scanners de los aeropuertos no logran reconocerlos.

Cómo consultar el estado del pasaporte:

Para que los ciudadanos puedan verificar si su pasaporte presenta problemas, Renaper habilitó un chatbot oficial (11 5126-1789)

Iniciar el chat y seleccionar la opción B: Pasaporte .

Elegir D: Cheque de Pasaporte en el siguiente menú.

Ingresar el número del pasaporte (por ejemplo, AAL456671).

El chatbot mostrará la información correspondiente y finalizará la consulta.

Posibles resultados de la revisión:

A) El pasaporte está correcto y no requiere cambios.

B) Es necesario reimprimir el pasaporte, manteniendo el mismo número y sin costo para el titular.

Pasaportes defectuosos: dónde ir a cambiarlos y cómo es el trámite

Quienes necesiten reemplazar su documento podrán hacerlo sin costo y de forma inmediata en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, siempre que tengan viajes programados.