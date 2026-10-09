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Periodista se puso a bailar en plena cobertura, tuvo un accidente en vivo y tuvo que dar explicaciones

Movilera se mandó una macana en plena cobertura y tuvo que dar explicaciones para que no la echen. Mirala.

Periodista se puso a bailar en plena cobertura, tuvo un accidente en vivo y tuvo que dar explicaciones

La cobertura de las intensas lluvias en la zona central de Chile terminó con un blooper inesperado para Ignacia Mir, periodista de Buenos Días a Todos. En medio del lugar de los hechos, la cronista protagonizó un accidente que puso en peligro una de sus principales herramientas de trabajo: el celular del programa terminó en el agua.

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Todo ocurrió durante una salida al aire en la que Ignacia intentaba combatir el frío junto a su compañero. Según contó después, ambos se habían puesto a bailar fuera de cámara para entrar en calor, pero en medio del movimiento algo salió mal y el teléfono cayó al agua.

La situación no tardó en convertirse en tema de conversación en el estudio. Entre bromas y reproches, sus compañeros le hicieron notar que el equipo había conseguido recientemente ese teléfono para garantizar una buena conexión durante los móviles.

Me está llamando Catalina Saavedra, productora general y administradora de los fondos que van quedando de nuestro matinal”, bromearon al aire, antes de recordar que el equipo había hecho un esfuerzo para comprar el dispositivo.

La advertencia fue todavía más directa cuando le señalaron que, aunque el iPhone 18 Pro era resistente al agua, aparentemente no había sobrevivido a semejante accidente.

Visiblemente arrepentida, Ignacia pidió disculpas a sus compañeros y a quienes habían colaborado para que pudiera trabajar con ese teléfono.

“Les pido mil disculpas. Le pido mil disculpas a mi equipo, a todos quienes se esforzaron por darme ese teléfono para tener retorno y no ocupar el mío”, expresó.

La periodista intentó explicar lo sucedido y reconoció que todo ocurrió mientras ella y su compañero estaban bailando fuera del aire. “En un momento no sé qué me pasó”, admitió.

Pero el episodio todavía tenía un capítulo más insólito: el rescate del celular. En las imágenes se vio a la cronista intentando recuperar el dispositivo del agua, mientras desde el estudio seguían la escena entre risas y comentarios.

Incluso bromearon con que, junto al teléfono, podía aparecer algún pez o renacuajo. Sin embargo, cuando finalmente lograron sacarlo, la noticia no fue buena: el celular estaba completamente apagado.

“No está apagado, está completamente apagado”, comentaron durante la transmisión, mientras Ignacia explicaba que había tenido que recurrir a su teléfono personal para continuar con el trabajo.

A modo de precaución, la periodista aseguró que guardaría mejor el dispositivo y agradeció la ayuda de su compañero, que incluso intentó darle calor para ver si volvía a funcionar.

Así, lo que comenzó como una cobertura de las intensas lluvias terminó convertido en un blooper televisivo que mezcló frío, baile, un celular bajo el agua y una periodista obligada a pedir disculpas en vivo. Por ahora, no trascendió que haya recibido una sanción laboral por el accidente.

En pocas palabras

  • Periodista en vivo: Ignacia Mir protagonizó un blooper al perder su celular en el agua durante una cobertura.
  • Accidente inesperado: El equipo de Buenos Días a Todos lamentó la pérdida del dispositivo, recientemente adquirido.
  • Pedido de disculpas: La cronista se arrepintió y pidió perdón a su equipo por el incidente en plena transmisión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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