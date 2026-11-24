La Ley 24.463, sancionada en marzo de 1995, regula el financiamiento del sistema público de reparto y el procedimiento judicial de la Seguridad Social. En su artículo 22, dispone que las sentencias condenatorias contra la ANSES deben cumplirse dentro de los plazos legales tras su notificación y exige respetar el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas, priorizando a los beneficiarios de mayor edad.

Garantía estatal y límites presupuestarios

Los artículos 1° y 16 de la Ley 24.463 establecen que el Estado nacional garantiza el pago de las prestaciones previsionales hasta el monto de los créditos comprometidos en la Ley de Presupuesto anual. Además, declara la inembargabilidad de los recursos y cuentas del sistema previsional, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones.

En una segunda instancia, se aplicará un nuevo ordenamiento para abonar los retroactivos, priorizando la antigüedad de las sentencias, pero considerando también casos críticos como enfermedades terminales. Esta medida busca dar una respuesta más ágil y equitativa a los jubilados y pensionados que esperan la resolución de sus juicios.