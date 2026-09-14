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Petunias en maceta: la planta ideal para llenar de flores un balcón sin tener jardín

Cómo plantarlas, qué cuidados necesitan y por qué la luz, el riego y el drenaje son claves para que florezcan durante meses.

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Petunias en maceta: la planta ideal para llenar de flores un balcón sin tener jardín. (Imagen ilustrativa)
Petunias en maceta: la planta ideal para llenar de flores un balcón sin tener jardín. (Imagen ilustrativa)

Sumar color a una casa no siempre exige tener jardín. En balcones, patios chicos o ventanas con buena luz, las petunias son una de las opciones más prácticas para lograr una floración abundante en poco espacio. Se adaptan bien a macetas, jardineras y cestas colgantes, y pueden mantenerse con flores durante buena parte de la temporada cálida si reciben los cuidados adecuados.

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Su atractivo está en una combinación simple: son plantas de temporada, ofrecen flores vistosas y funcionan muy bien en recipientes. Sin embargo, para que realmente cubran de color un balcón, no alcanza con comprarlas y dejarlas en cualquier rincón. La cantidad de sol, el tipo de sustrato y la forma de regarlas influyen directamente en la floración.

Por qué las petunias funcionan tan bien en balcones

Las petunias son elegidas para espacios urbanos porque no necesitan suelo directo. Una jardinera bien ubicada puede ser suficiente para que crezcan compactas y produzcan muchas flores. Esto las convierte en una alternativa útil para renovar el exterior de una vivienda sin hacer grandes cambios ni contar con demasiado espacio.

El punto más importante es la luz. Las guías de jardinería especializadas recomiendan ubicarlas en sectores de pleno sol o, como mínimo, en lugares muy luminosos. En general, necesitan al menos cinco o seis horas de sol directo por día. Cuando reciben demasiada sombra, la planta puede seguir creciendo, pero suele desarrollar tallos más débiles y dar menos flores.

Por eso, antes de elegir el lugar conviene observar el balcón durante el día. Los sectores que reciben sol de mañana o varias horas de luz directa suelen ser los más convenientes. En cambio, un rincón muy sombreado puede reducir el efecto ornamental que se busca.

Cuándo conviene plantarlas

La primavera es la ventana más habitual para sembrar o trasplantar petunias, siempre que ya haya pasado el riesgo de heladas. En Argentina, muchas personas las incorporan desde fines de septiembre o durante octubre, aunque la fecha exacta depende de la zona y de las temperaturas de cada lugar.

Más que seguir solo el calendario, conviene prestar atención al clima. Las petunias no responden bien al suelo frío ni al exceso de humedad. Por eso, en regiones templadas o cálidas pueden instalarse antes, mientras que en zonas más frías suele ser preferible esperar un poco más para evitar heladas tardías.

Si se parte desde semilla, el proceso requiere planificación: pueden hacer falta entre 10 y 12 semanas para obtener plantas listas para llevar al exterior. Para quienes buscan un cambio rápido en el balcón, comprar plantines jóvenes y trasplantarlos a una maceta definitiva suele ser la opción más sencilla.

Riego, sustrato y drenaje: tres claves para que florezcan

El sustrato debe ser liviano, suelto y con buen drenaje. En macetas y jardineras, este punto es fundamental porque el exceso de agua acumulada puede favorecer enfermedades y pudrición de raíces. Un recipiente con agujeros de drenaje y una mezcla que no se compacte demasiado ayuda a mantener la planta sana.

El riego debe ser profundo, pero no constante. En plantas ya establecidas, una pauta habitual es regar bien y luego esperar a que el sustrato lo necesite otra vez. En cestas colgantes o contenedores chicos puede hacer falta revisar con más frecuencia, porque la tierra se seca más rápido, sobre todo en balcones expuestos al viento o al sol fuerte.

También puede ayudar la fertilización periódica en plantas cultivadas en recipientes. En muchas guías se aconseja aplicar fertilizante líquido cada dos semanas durante la etapa de crecimiento y floración. Además, retirar flores marchitas favorece que varias variedades sigan produciendo nuevos botones.

Cuánto tiempo pueden mantenerse en flor

Con buena luz, temperaturas cálidas y un manejo adecuado del riego, las petunias pueden florecer desde la primavera y continuar durante el verano. En algunos casos, si el clima acompaña, la floración puede extenderse hasta comienzos del otoño.

Cuando la planta da pocas flores, las causas más comunes suelen ser falta de sol, sustrato encharcado, riegos mal ajustados o agotamiento de nutrientes en la maceta. Revisar esos factores permite corregir el problema y mejorar su desarrollo.

Por su capacidad para transformar espacios chicos, las petunias siguen siendo una de las plantas más útiles para balcones. No requieren jardín, pero sí una ubicación luminosa, un recipiente adecuado y cuidados simples y constantes para desplegar todo su potencial ornamental.

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