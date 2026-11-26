"Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más", expresó.

También se sumó a las críticas Alberto Garzón, exministro de Consumo de España, aunque desde otra perspectiva: cuestionó la elección del alimento por motivos nutricionales y puso sobre la mesa la responsabilidad que, a su entender, tienen las figuras públicas a la hora de difundir determinados hábitos.

El contundente descargo de Marcos Llorente frente a la repercusión que tomó el video, el jugador decidió responder públicamente y apuntó contra quienes cuestionaron sus decisiones personales y sus gastos. "¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos?", lanzó.

Después, el futbolista publicó un mensaje dirigido a su hija, en el que dejó en claro su malestar por las críticas recibidas: "Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida".

Por último, cerró con otra reflexión sobre el clima social y político del país: "Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo...".