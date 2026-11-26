(Créditos: Netflix)

Camila Peralta es Julieta Melo

Es una joven abogada que se vincula con el servicio de inteligencia y empieza a trabajar en tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de personas. En ese entorno, encuentra una oportunidad para desarrollar su carrera y ganar influencia, mientras sus intereses se cruzan con los de Gordon.

(Créditos: Netflix)

Fiorella Bottaioli es Graciela Mancini

Es una joven intelectual y militante de la izquierda peronista que se enfrenta a los sectores de derecha de la época. Comprometida con sus ideales, atraviesa una intensa lucha personal que la lleva a desarrollar un profundo enfrentamiento con Aníbal Gordon.

(Créditos: Netflix)

Matías Mayer es Alejandro Giovenco

Es un militante nacionalista que se convierte en uno de los líderes de la Concentración Nacional Universitaria. Con convicciones firmes y una fuerte influencia dentro de su espacio político, desempeña un rol central en el entorno de Gordon.

(Créditos: Netflix)

Agustín Pardella es "El Polaco"

Es el responsable militar del grupo y el segundo en el mando de la Concentración Nacional Universitaria liderada por Giovenco.

(Créditos: Netflix)

Sinopsis oficial de Gordon en Netflix

Inspirado en hechos reales, este thriller sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina. Basado en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

Ficha técnica de Gordon en Netflix

Dirección: Pablo Trapero, Pablo Fendrik

Pablo Trapero, Pablo Fendrik Showrunner: Pablo Trapero

Pablo Trapero Producida por: Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones)

Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones) Guion: Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, basado en en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy

Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, basado en en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Juan Lovece, Pablo Trapero

Adrián Suar, Diego Andrasnik, Juan Lovece, Pablo Trapero Elenco: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer, junto a un gran elenco

¿Quién es quién en Gordon? | Netflix